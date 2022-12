Apple vende solo il 24% di tutti gli iPhone USA

Un nuovo rapporto del CIRP rileva che di tutti gli iPhone acquistati di recente negli USA solo il 24% sono stati venduti direttamente da Apple. Questo sta a significare che il modo più diffuso per acquistare un nuovo iPhone in USA è stato attraverso un operatore wireless, canale che ha rappresentato il 67% delle vendite.

Si tratta di un evidente cambiamento rispetto al passato, quando si creavano vere e proprie code davanti agli Apple Store, da parte di utenti pronti anche a dormire all’aperto pur di accaparrarsi un nuovo iPhone.

CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) esamina gli acquirenti di iPhone per scoprire quali modelli stanno acquistando e dove li stanno acquistando, informazioni che Apple invece non rivela. Al di fuori degli operatori e della vendita al dettaglio Apple, CIRP attribuisce il 4% delle vendite di iPhone a Best Buy e il 5% ad “altro”, che include Target e Walmart. Questi ultimi sono solo piccoli frammenti di torta rispetto al gigantesco pezzo fatto segnare dagli operatori wireless.

Niente di tutto questo risulta comunque del tutto sorprendente. Negli Stati Uniti in particolare, gli operatori hanno molti vantaggi per quel che concerne la vendita dei terminali. Per cominciare, c’è un negozio ad ogni angolo di strada nel paese, mentre i negozi Apple sono molto meno facili da trovare.

È anche probabile che molte persone siano abituate ad acquistare telefoni dai loro operatori, quindi è lì che la maggior parte delle persone inizia la ricerca quando è il momento di acquistare un nuovo iPhone, non tramite il sito web di Apple. Quindi, anche se Apple e Best Buy offrono iPhone anche molto scontati tramite attivazione operatore, lottano per superare l’inerzia degli utenti che avvantaggia gli operatori.

C’è anche da ricordare che spesso gli operatori telefonici propongono un’offerta di aggiornamento aggressiva al consumatore, con lunghi piani di rimborso. Per questo, la scelta di acquisto presso gli operatori risulta più facile e immediata rispetto ai canali ufficiali Apple.

Tutte le notizie di macitynet dedicate a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.