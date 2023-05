Apple via del Corso, un weekend con app e sviluppatori italiani a Roma

Se questo fine settimana capitate a Roma, oppure ci vivete o avete la possibilità di andarci facilmente, allora tenete a mente che in Apple Store Via del Corso è in programma un evento speciale: nei prossimi tre giorni, da venerdì 26 a domenica 28 Maggio, sarà infatti possibile partecipare a una serie di corsi gratuiti della serie Today at Apple durante i quali si incontreranno diverse realtà nostrane che ruotano intorno allo sviluppo di appl per iPhone, iPad e Mac.

Il programma

Dal titolo “Apps for the Future”, si tratta di una tre-giorni ricca di appuntamenti per imparare a sviluppare app e conoscere le storie di sviluppatori e startup italiane che ce l’hanno fatta, come nel caso del primo appuntamento di venerdì che vedrà salire sul palco alcuni degli ex studenti della Apple Developer Academy, l’accademia fondata nel 2016 con la collaborazione dell’Università Federico II di Napoli.

Tra gli altri appuntamenti degni di nota c’è ad esempio l’incontro con Chiara Vivaldi di Bending Spoons, lo sviluppatore di Milano fondato dieci anni fa che attualmente con le sue app serve oltre 100 milioni di utenti. In questa occasione ci si potrà cimentare in un montaggio video su iPad con l’app Splice e scoprire come applicare sfondi animati usando la funzione chroma key (il classico sfondo verde che permette di scontornare facilmente un soggetto in video).

Tra gli ospiti ci sarà anche Massimo Guareschi, cofondatore della romana redBit games, che illustrerà come far nascere un videogioco da una semplice idea e, all’atto pratico, userà l’app Procreate su iPad per abbozzare un personaggio e portarlo passo dopo passo al suo concept finale.

Apps For Future, come iscriversi alle sessioni

Gli appuntamenti per l’evento Apps for the Future presso l’Apple Store in Via del Corso 181-188 (Roma) sono diversi e permetteranno a chiunque voglia parteciparvi di esplorare i processi creativi delle app, con attività pratiche aperte a tutti.

Il programma di tutti gli incontri si trova qui: per ogni appuntamento è possibile iscriversi seguendo le istruzioni riportate nella pagina.

Come dicevamo le sessioni Today at Apple sono sempre gratuite e aperte a tutti e si svolgono in tutti gli Apple Store del mondo: se volete dare un’occhiata a quelli disponibili negli altri negozi italiani fate riferimento a questa pagina del sito Apple.