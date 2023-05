Dyson Submarine è la spazzola lavapavimenti per V15s e V12s

Oltre al 360 Vis Nav, Dyson ha presentato nuovi accessori per la pulizia della casa. Tra questi anche la spazzola lavapavimenti Dyson Submarine, che sarà disponibile per gli aspirapolvere Dyson V15s Detect Submarine e Dyson V12s Detect Slim Submarine.

La particolare spazzola è in grado di rilasciare la giusta quantità d’acqua per rimuovere efficacemente liquidi, macchie e piccoli detriti dai pavimenti duri. Ovviamente, la spazzola è stata progettata per non creare una saturazione eccessiva di acqua. Il risultato si ottiene grazie a un sistema di idratazione a otto punti, che utilizza una camera pressurizzata per una distribuzione uniforme dell’acqua su tutta la larghezza del rullo.

Quest’ultimo è in microfibra e viene azionato dal motore in grado di rimuovere liquidi, macchie resistenti e piccoli detriti, coprendo una metratura fino a 110 m2, grazie a un serbatoio con acqua pulita da 300 ml.

Non solo. Una piastra resistente estrae l’acqua contaminata dal rullo bagnato e la deposita in un serbatoio separato per l’acqua sporca. In questo modo si evita che sporco e detriti vengano rilasciati sul pavimento.

La particolare spazzola propone un profilo basso così da arrivare anche sotto i mobili, consentendo di pulire polvere, detriti e macchie liquide anche nei punti più scomodi e difficili da raggiungere della casa.

Nel momento in cui scriviamo la spazzola Dyson Submarine non sembra ancora disponibile in Italia nei due kit annunciati per gli aspirapolvere V15s Detect e V12s Detect Slim Submarine. L’articolo sarà aggiornato con prezzi e disponibilità non appena saranno comunicati dal costruttore per il nostro Paese.

Il purificatore Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde che offre una proiezione del flusso d’aria fino a 10 metri, un sistema di filtrazione potenziato e una rumorosità ridotta al minimo.

