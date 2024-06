Samsung Unpacked, le novità Galaxy Z e AI arrivano il 10 luglio

Pubblicità

Con l’estate arriva puntuale l’appuntamento per le novità Samsung che saranno svelate durante il prossimo evento Unpacked che si svolgerà il 10 luglio a Parigi con la possibilità per tutti di seguirlo tramite diretta streaming globale: sono attesi gli smartphone pieghevoli della famiglia Galaxy Z, tante novità e funzioni Galaxy AI basate su intelligenza artificiale, infine dovrebbe esserci anche spazio per il debutto del primo anello smart Samsung Galaxy Ring.

L’anticipazione delle novità che ci aspettano, anche se non tutte, arriva direttamente negli inviti Samsung, prima suggerendolo tramite l’immagine e l’animazione scelti, poi confermandolo in modo definitivo nel testo del messaggio:

«Preparati a scoprirne la potenza, ora integrata nell’ultima serie Galaxy Z e nell’intero ecosistema Galaxy. Vivi un mondo di nuove possibilità, con l’ingresso in una nuova fase dell’intelligenza artificiale mobile».

In base a quanto trapelato finora in rete i prossimi pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e anche Z Flip 6 costituiranno un aggiornamento hardware non particolarmente entusiasmante. Sono previsti infatti miglioramenti per batteria e autonomia e interventi di design contenuti.

Salvo eventuali sorprese dell’ultimo minuto finora sfuggite alle reti dei leaker, è facile prevedere che la parte più consistente e anche più interessante delle novità sarà quella dedicata le tecnologie e le funzioni AI a bordo.

Intelligenza artificiale a parte, ormai imprescindibile per qualsiasi società di tecnologia, il costruttore potrebbe finalmente svelare Galaxy Ring, già anticipato nel primo evento Galaxy Unpacked di gennaio quest’anno e poi mostrato a MWC 2024 ma non ancora svelato del tutto.

Sappiamo che sarà dedicato alla salute e che potrà contare anche su funzioni AI, ma occorre aspettare ancora un po’ per avere conferma dei sensori integrati e anche del prezzo di vendita.

Il colosso sudcoreano dell’elettronica invita alla presentazione Samsung Unpakced che si svolgerà il 10 luglio a Parigi: chiunque interessato potrà seguirla in diretta streaming sui siti web Samsung e anche su YouTube a partire dalle ore 15.

