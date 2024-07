Apple Vision Pro ora si può controllare con il pensiero

Pubblicità

Synchron, azienda specializzata in Accessibilità sostenuta da investitori come Jeff Bezos e Bill Gates, ha annunciato di essere riuscita a collegare suoi impianti cerebrali (pensati per pazienti che li usano per comunicare tramite il computer) con il visore Vision Pro di Apple.

Il collegamento con Vision Pro permette a persone limitate dai movimenti fisici di controllare il visore usando i pensieri. Synchron ha eseguito i test con un uomo di 64 anni con sclerosi laterale amiotrofica (SLA) che è riuscito a giocare al Solitario, guardare Apple TV e inviare messaggi senza mani, grazie all’impianto di Synchron.

L’azienda riferisce in un comunicato che altri possibili usi del sistema sono per che ha perso la funzione degli arti superiori e non è in grado di eseguire le gesture richieste dal visore.

La brain-computer interface (BCI) di Synchron è stata testata su sei pazienti negli USA, ed è utile per consentire alle persone che soffrono di paralisi e non solo di comunicare e usare varie applicazioni.

L’implementazione di Synchron non richiede operazione al cervello ma si limita a utilizzare tecniche endovascolari, collegando il sistema ai vasi sanguigni. Lo stent di Synchron, chiamato Stentrode, sfrutta una vena che esce dalla corteccia cerebrale (il dispositivo di comunicazione viene inserito attraverso la vena giugulare mediante un intervento chirurgico minimamente invasivo, installato sulla superficie della corteccia motoria del cervello). Un’antenna è collocata sottopelle sul petto di chi la indossa.

Ad aprile di quest’anno Synchron ha iniziato a reclutare pazienti per test su larga scala dei microchip da impiantare nel cervello. 120 centri di sperimentazione si sono messi a disposizione per collaborare allo studio, inclusi l Mount Sinai di New York, l’Università di Buffalo e l’Università di Pittsburgh Medical Center (UPMC).

Synchron aveva ricevuto l’approvazione dalla Food and Drug Administration per testare il suo impianto cerebrale sugli esseri umani già nel 2021; in precedenza l’azienda aveva testato il suo impianto su quattro pazienti in Australia.

Synchron compete con Neuralink nella nicchia dei cosiddetti dispositivi di interfaccia cervello-computer (BCI) ma quello di Neuralink è impiantato da un robot chirurgico che infila elettrodi nella regione della corteccia cerebrale.

