Harry Potter Campioni di Quidditch, lo sport magico in multiplayer arriva il 3 Settembre

Pubblicità

Adesso è chiaro perché in Hogwarts Legacy, forse il gioco di Harry Potter più profondo a livello di trama, dinamiche e possibilità creative, manca la possibilità di poter giocare a Quidditch: c’era l’intenzione di farne un gioco a parte.

Annunciato ad aprile 2023, si chiama Harry Potter Campioni di Quidditch, in modo da non generare sospetti su quel che c’è da aspettarsi, ed arriva il 3 Settembre su PC e diverse console (più avanti vi spieghiamo bene quali).

È prodotto dalla Warner Bros Games sotto l’etichetta Portkey Games e dagli sviluppatori di Unbroken Studios, e i fan che desideravano metterci le mani per primi hanno potuto tentare di iscriversi al test di gioco – a numero chiuso – subito dopo l’annuncio ufficiale.

Quella prima fase fu accompagnata da un primo video che lasciava scoprire molto poco, se non che sarebbe stato un gioco online multigiocatore in cui «i giocatori avrebbero potuto unirsi ai loro amici e affrontarsi in una competizione a squadre», e visto il nome sembrava probabile che si sarebbe svolto negli anni ’90, ovvero quando il celebre maghetto frequentava la scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Perché sì

Ne avevamo bisogno? Assolutamente sì, secondo il sottoscritto, che per anni ha giocato ore ed ore al suo diretto predecessore, Harry Potter e la Coppa del Mondo di Quidditch. Uscì per computer e console esattamente 20 anni fa, ed era già altamente coinvolgente (il trailer qui sotto).

Si partiva con la Coppa delle Case ad Hogwarts, che serviva da punto di partenza per allenarsi, capire come funzionava il gioco e prenderci confidenza. Si vinceva facile, ma era solo la punta dell’iceberg perché a quel punto si passava al gioco vero e proprio, la Coppa del Mondo, e lì si che le partite si facevano dure: si sceglieva una squadra (e si partiva dal basso, non si poteva mica scegliere subito l’Irlanda o la Bulgaria!) e si tentava di scalare le classifiche, sbloccando squadre via via più potenti.

Ma già all’epoca era chiaro che mancava quel qualcosa che lo rendesse unico e desse la voglia di giocarci all’infinito, ed era proprio la natura multiplayer. Chi aveva un amico appassionato della saga con cui passarci sopra interi pomeriggi era davvero fortunato, altrimenti nel Single Player il gioco alla lunga diventava un po’ noioso e ripetitivo.

Con l’Harry Potter Campioni di Quidditch in arrivo invece tutto ruoterà intorno alla possibilità di giocare online e sfidare le persone provenienti da tutto il mondo. E poi – pare – non si controllerà una squadra intera, ma ciascuno ricoprirà un ruolo, e quindi serviranno sette persone per formare una squadra (3 Cacciatori, 2 Battitori, 1 Portiere e 1 Cercatore) e tentare la scalata delle classifiche.

Il punto di partenza è ottimo e l’hype ancora più alto: bisognerà vedere cosa si sono inventati quelli di Warner Bros, anche perché dopo vent’anni il minimo che si potesse fare è stato fatto: gli ingredenti essenziali sembrano esserci tutti e con una community online come cuore pulsante del gameplay potrebbe davvero diventare il gioco che tutti i fan stavano aspettando.

Queste supposizioni sono state recentemente confermate dal lancio dei preordini contestualmente al quale è stato pubblicato il primo trailer del gioco che ci mostra qualche cosa in più.

Tre modalità di gioco

C’è la Modalità Carriera tramite cui è i giocatori possono imparare a giocare e, attraversando vari scenari, prendere parte alle varie competizioni messe a punto dagli sviluppatori.

Si parte dalle battaglie in giardino alla Tana dei Weasley per arrivare alle partite di altissimo livello della Coppa del Mondo di Quidditch, a cui si potrà partecipare sia in solitaria che in co-op online in squadra con fino a tre amici.

Chi vuole può anche scegliere squadra, mappa e livello di difficoltà per giocare sempre in solitaria o con un massimo di tre amici in più semplici Partite amichevoli.

Tutto questo serve per arrivare a poter mettere poi alla prova le proprie abilità attraverso la modalità Player vs Player partecipando a partite competitive online contro altre squadre di Quidditch.

I personaggi giocabili

Si possono vestire i panni dei giocatori di Quidditch che gli appassionati hanno già incontrato nel corso della saga di Harry Potter, ad esempio giocando nel ruolo di Cercatore appunto con le sembianze di Harry Potter (Grifondoro), oppure come Draco Malfoy (Serpeverde) o Cho Chang (Corvonero), mentre chi si diletta nel ruolo di Portiere può ad esempio scegliere di giocare nei panni di Ron Weasley (Grifondoro).

L’incoraggiamento però è quello di creare il proprio personaggio personalizzandone ogni aspetto. Nel videogioco è infatti presente il pannello di Character Customization attraverso cui è possibile modificare il volto scegliendo colore e forma del viso, degli occhi, delle orecchie, del naso e via dicendo, aggiungendo poi accessori come sciarpe, occhiali e berretti di tutti i tipi, compresi quelli più particolari già visti nei libri e nei film ufficiali per rendere l’aspetto finale unico e personale.

La scopa da cavalcare cambia tutto

Si può scegliere persino la scopa da cavalcare, con differenze dal punto di vista della velocità, della durabilità e dell’agilità in modo da adattare il proprio stile di gioco al ruolo svolto in squadra.

Sono presenti sia modelli completamente nuovi, sia la serie Vintage con alcune delle scope più iconiche come le serie Nimbus, Firebolt, Comet e Tornado.

Non solo: più si gioca e più si sale di livello, ottenendo punti abilità da spendere poi per calibrare il proprio stile di gioco in ogni ruolo (Cacciatore, Cercatore, Portiere e Battitore). Anche le scope migliorano dopo ogni partita, alzando di volta in volta il livello della competizione.

Quando arriva

Subito dopo l’annuncio chi voleva provare a iscriversi sperando di esser selezionato e giocarci già dal 21-22 aprile 2023, ovvero quando sarebbero iniziati i primi test, non doveva far altro che visitare il sito ufficiale a questo indirizzo.

I test sono giunti al termine e la casa sviluppatrice ha finalmente ufficializzato la data di lancio sul mercato: come scritto in una mail giunta in redazione poche ore fa, arriverà su PC e console:

il 3 Settembre 2024 in versione digitale;

in versione digitale; nei negozi dall’8 Novembre 2024.

Quale versione scegliere

Si può scegliere tra due versioni:

Standard Edition : costa 29,99 € e comprende semplicemente il gioco principale;

: costa e comprende semplicemente il gioco principale; Deluxe Edition: costa 39,99 € e oltre al gioco principale include alcuni accessori speciali come i Pacchetti delle Case (una skin a tema per la scopa, l’uniforme scolastica da viaggio e lo stemma emblema per Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde) e 2.000 monete d’oro per acquistare fin da subito i potenziamenti in gioco desiderati.

Dove si può giocare

Sebbene la pagina di pre-ordine indichi PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tra le piattaforme di gioco supportate, nel momento in cui scriviamo il gioco si può prenotare soltanto sul Windows Store per Xbox Series X|S e su Steam o sull’Epic Games Store per giocarci sui PC con sistema operativo Windows.

Purtroppo al momento non vi è alcuna traccia circa una possibile disponibilità su Mac App Store che possa preannunciare una futura compatibilità con i Mac.

Promozioni speciali per i preordini

Chi preordina subito ottiene la skin per la scopa Firebolt Supreme, che sarà disponibile dal 3 al 30 Settembre per gli abbonati Playstation Plus.

Inoltre chi possiede una copia di Hogwarts Legacy collegata all’account WB Games ottiene anche il pacchetto Bonus Legacy che comprende la skin eroe e la bacchetta di Sebastian Sallow, l’emblema della Magia Antica e la skin per scopa Sfioraluna.

A proposito di Harry Potter

Sono in arrivo la prima serie TV con sette stagioni, una per ogni anno di scuola, e il libro Wizarding Archive.