Apple Vision Pro potrebbe avere più memoria di iPhone

Di quanta memoria ha bisogno un computer spaziale? Probabilmente più di un iPhone. Lo fa sapere uno sviluppatore che sta provando il Vision Pro di Apple proprio in questi giorni: dando una sbirciata alle statistiche della sua unità ha infatti scoperto che il visore dispone di 1 TB di spazio fisico dove poter installare app, nonché archiviare contenuti multimediali e progetti vari.

D’altronde Apple lo sta promuovendo come un computer a sé stante, perciò non sorprende sapere che potrebbe mettere a disposizione tanto spazio per i più svariati utilizzi e una elevata potenza di calcolo per offrire un’immersività fluida e totale.

Non possiamo tuttavia escludere che l’unità che Apple ha dato in prova agli sviluppatori differisca dai modelli finali destinati al pubblico. L’azienda potrebbe infatti vendere versioni da 256 GB per tirare sul prezzo con la solita frase “a partire da” e offrire versioni da 512 GB e 1 TB a prezzi maggiori a chi ne farà richiesta.

Sappiamo che Vision Pro userà il processore M2, lo stesso che oggi troviamo su iPad Pro e Mac e che nella versione attuale supporta massimo 2 TB di spazio di archiviazione, quindi potrebbe esserci anche una versione costosissima con tutto questo spazio.

D’altronde anche se vendere un solo tipo di Vision Pro sarebbe la scelta più semplice dubitiamo che Apple non approfitti dell’occasione per differenziare il visore con modelli di varie capacità in modo da poter guadagnare di più permettendo di configurare la quantità di memoria in fase di acquisto.

Altro sul visore

Il visore arriverà a inizio 2024, inizialmente negli Stati Uniti, e dovrebbe costare intorno ai 3.500 dollari. Sappiamo che l’autonomia dichiarata è di 2 ore ma si può usare anche per periodi di tempo maggiori collegandolo direttamente alla presa elettrica. Per saperne di più vi invitiamo a leggere il nostro esaustivo articolo che vi racconta per filo e per segno tutto quel che si sa fino ad oggi su questo nuovo, innovativo prodotto di Apple.

