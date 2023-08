Bentley System compra l’AI che identifica problemi di manutenzione delle strade

Bentley Systems, società specializzta in software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato l’acquisizione di Blyncsy. Blyncsy è un fornitore di servizi innovativi di intelligenza artificiale per i dipartimenti dei trasporti a supporto delle attività operative e di manutenzione.

Fondata nel 2014 a Salt Lake City, nello Utah, dal CEO Mark Pittman, Blyncsy applica la visione e l’intelligenza artificiale all’analisi delle immagini comunemente disponibili per identificare i problemi di manutenzione delle reti stradali. Pittman ha originariamente concepito l’idea dell’azienda mentre era bloccato a un semaforo, ritenendo che ci dovesse essere un modo per combinare i dati sulle condizioni “in tempo reale” e tecnologie innovative, aiutando i dipartimenti dei trasporti a diventare più efficienti.

Secondo Bentley, i servizi di intelligenza artificiale di Blyncsy possono sostituire i costosi e lenti sforzi manuali di raccolta dati, riducendo la necessità di personale, di veicoli specializzati o di hardware sul campo, migliorando la consapevolezza dei proprietari-operatori dei trasporti e la mitigazione tempestiva delle condizioni stradali.

Blyncsy è in grado di rilevare oltre 50 diversi problemi di sicurezza stradale, compresa la posizione effettiva delle zone di lavoro attive.

Blyncsy ha riferito che adotterà la piattaforma iTwin di Bentley per un’integrazione immersiva con i modelli di progettazione e simulazione dei proprietari di infrastrutture, mentre Bentley incorporerà e immetterà sul mercato i servizi di intelligenza artificiale di Blyncsy all’interno delle sue offerte emergenti di digital twin della mobilità.

