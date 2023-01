Voci di un futuro Apple Watch con display Micro-LED e AirPods più economici

Secondo quanto riferito dall’analista Jeff Pu di Haitong International Securities in una nota inviata agli investitori, Apple avrebbe in cantiere oltre ai futuri iPhone 15 e iPhone 15 Pro, un Apple Watch con display micro-LED e AirPods più economici, quest’ultimi due indicati come prodotti che dovremmo vedere nel 2024.

Nella nota inviata agli investitori, l’analista riferisce di un Apple Watch con display micro-LED da 2,1″ che permetterebbe di aumentare la luminosità rispetto agli attuali modelli con display OLED. Il display in questione potrebbe essere adatto per realizzare una nuova versione dell’Apple Watch Ultra (l’attuale modello integra un display da 1,92″).

Nella nota inviata agli investitori, l’analista riferisce anche di presunti AirPods a basso costo o “AirPods Lite”; a suo dire quest’ultimo accessorio dovrebbe essere venduto a prezzi più bassi degli attuali auricolari e competere con prodotti venduti a prezzi inferiori dalla concorrenza. Attualmente gli AirPods meno costosi venduti da Apple sono gli AirPods di seconda generazione, che hanno un prezzo di listino di 159 euro.

Jeff Pu non si è sempre rivelato affidabile in precedenti anticipazioni di prodotti Apple. Nella nota ha riferito indiscrezioni relative ai futuri iPhone 15 già circolate in precedenza (chassis in titanio, pulsanti allo stato solido con feedback aptico, RAM aumentata) ma le indiscrezioni su AirPods e Apple Watch sono del tutto nuove e da prendere con le molle, senza contare che nel momento in cui scriviamo siamo ancora a inizio anno e Apple ha ancora diversi mesi avanti prima di decidere caratteristiche definitive di prodotti che, nella migliore delle ipotesi, vedremo a fine settembre.