Apple Watch 5 scende al minimo prezzo su Amazon: 398 euro

Se, dopo il lancio di Apple Watch 6, aspettavate degli sconti sugli Apple Watch 5 è già giunto il momento. Da qualche ora i modelli in alluminio con solo GPS sono andati al minimo su Amazon: 398 euro grazie alla combinazione di uno sconto al listino e di un ribasso al check out.

Stiamo parlando del penultimo modello smartwatch quello rilasciato a fine settembre del 2019. Le caratteristiche, a partire dallo schermo sempre acceso, sono quelle che conoscete: GPS, Display Retina always-on (sempre attivo), Display più ampio del 30% rispetto al Apple Watch 3, Swimproof, elettrocardiogramma, bussola, misuratore di altitudine, chiamata di emergenza automatica, rilevamento cadute. Rispetto ad Apple Watch 6 manca solo di analisi dell’ossigeno nel sangue e di altimetro sempre acceso, due funzioni non importanti per tutti.

In passato questo modello non è stato spesso scontato. Di solito Amazon sconta la versione in acciaio con LTE. A 90 euro di sconto rispetto al listino siamo al prezzo più basso di sempre.

La versione in colore argento è in pronta spedizione; quella in colore grigio siderale è in prenotazione

Se la versione 5 non vi interessa, ricordate che su Amazon sono in vendita su Apple Watch Se che Apple Watch 6.

Se le offerte di questa pagina non risultassero più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.