Apple Watch 7 è già in sconto su Amazon

Apple Watch 7 già in sconto su Amazon. La notizia, buona per chi sta pensando di comprare uno degli smartwatch Apple, è di qualche minuto fa quando praticamente tutti i dispositivi che dovrebbero arrivare nelle case a partire da questo venerdì, sono stati ribassati di qualche decina di euro.

Ricordiamo che Apple Watch 7 è molto simile per le specifiche interne ad Apple Watch 6. Tra le differenze principali abbiamo un display Retina always-on quasi il 20% più ampio rispetto ai modelli precedenti, del 70% più luminoso e con bordi più sottili e uno chassis affinato (ora da 41mm e 45mm). Questo permette ad Apple di introdurre per la prima volta anche una tastiera QWERTY per digitare direttamente testo sullo schermo.

Tra le altre novità un cristallo frontale più spesso e robusto, una certificazione IPX6 per la polvere, la ricarica più veloce del 33%. Chi acquista un Apple Watch 7 ottiene anche la possibilità di scegliere tra nuovi colori del guscio (mezzanotte, galassia, verde e un nuovo blu) oltre al classico rosso. Sono ovviamente disponibili anche nuovi bracciali.

In sconto su Amazon ci sono praticamente tutti i modelli e tutti i colori ordinabili. Quindi sia i 42mm che i 45mm. Il ribasso è modesto percentualmente (3%) ma fa sicuramente notizia visto che Apple Watch 7 non ancora neppure disponibile. In più Apple presenta i nuovi modelli che dovrebbero arrivare nei negozi il 15 ottobre con tempi di consegna molto lunghi mentre invece Amazon ancora oggi, pur senza dare date effettive di consegna, spiega che sono in arrivo (appunto) il 15 e permette di ordinarli.

Di solito quando Amazon non ha precise date di spedizione (anche senza comunicarle) non permette neppure di ordinare un prodotto. In più in passato con i prodotti Apple Amazon ha sempre avuto tempi di spedizione molto simili a quelli di Apple stessa.

Un altro vantaggio Amazon è la possibilità di restituire il prodotto senza questioni, di averlo al prezzo minimo garantito (se per caso il prezzo dovesse aumentare o diminuire lo pagherete sempre al prezzo più basso) e di disdire l’ordine in qualunque momento.

Click qui per comprare Apple Watch 7 in sconto