Apple Watch Series X arriva quest’anno, anzi nel 2024

Un ultimo rapporto apparso in rete suggerisce che un nuovo Apple Watch Ultra con display da 2,13 pollici potrebbe arrivare nel 2024: potrebbe arrivare insieme a un Apple Watch Serie X più grande e anche un nuovo Apple Watch SE 3. Ci sono state molte voci sul futuro di Apple Watch e sull’implementazione della tecnologia micro LED da parte di Apple. Alcuni rapporti meno affidabili hanno suggerito che arriverà nel 2024, mentre una voce più attendibile mira al 2025.

Secondo David Hsieh del reparto ricerca Omdia, Apple sta pianificando un Apple Watch Ultra micro LED da 2,13 pollici, un Apple Watch Series X e un Apple Watch SE 3 per il 2024. Il rapporto parla con fiducia delle stime di Omdia, anche se non è chiaro come la società di ricerca sia arrivata a questi numeri o conclusioni.

In primo luogo, Apple Watch Ultra 2 con un display micro-LED e un display più grande da 2,13 pollici non è una nuova voce. Apple raramente esegue un cambiamento di design così grande dal modello di prima alla seconda generazione, e altre fonti accurate dubitano del recente rapporto.

La ricerca di Omdia suggerisce che il nuovo display Apple Watch Ultra avrebbe una densità di pixel di 325 pixel per pollice PPI, il che implicherebbe circa 800.000 chip micro LED che si allineano con i sub-pixel. Il costo di un tale display sarebbe almeno 3 volte quello attuale, dice Omdia, così che Apple Watch Ultra potrebbe partire da un listino di almeno 1.200 dollari, se non di più.

Apple Watch Serie X nel 2024?

Per quanto riguarda Apple Watch Series X, un discendente diretto dell’attuale Apple Watch Series 8, avrà un display più grande per entrambe le classi di dimensioni. Il modello più piccolo, secondo il rapporto, misurerà 1,89 pollici, da 1,71 pollici, e il modello più grande misurerà 2,04 pollici, in aumento da 1,92 pollici.

Ciò significherebbe che Apple Watch Series X più grande, un modello standard, misurerebbe più dell’Apple Watch Ultra esistente, che è di 1,99 pollici. In passato Apple ha rilasciato iPhone 8 per poi saltare a iPhone X, XR e XS: secondo gli osservatori in pratica Apple porebbe fare lo stesso con Watch saltando il numero 9 oppure 10 per passare ad Apple Watch X.

In base a generazione e nome potrebbe avvenire già quest’anno in sostituzione di Apple Watch 9, oppure il prossimo anno, forse più probabile visto che nel 2024 saranno 10 anni dal lancio del primo modello avvenuto nel 2014.

Apple Watch SE 3

Lo stesso rapporto, infine, parla del terzo modello di Apple Watch SE 3, che dovrebbe avere un design simile ad Apple Watch Serie 7/8. Questo sarebbe un grande salto rispetto all’attuale design di SE, che invece su basa su Apple Watch Serie 4.

La parte che più fa dubitare del rapporto è la data: secondo quanto si legge, tutti questi prodotti dovrebbero arrivare già nel 2024. Al momento, l’accuratezza e le fonti di Omdia sono sconosciute e gran parte del rapporto va contro altre voci più note nell’ambiente, come quelle dello specialista di display Ross Young.

Se siete interessati allo smartwatch Apple trovate tutti i dettagli sugli ultimi modelli nelle rispettive pagine: Apple Watch Serie 8, SE economico e il modello top Ultra.