Apple Watch, che cos’è la voce cadenza nell’app Allenamento?

Apple Watch offre varie funzionalità per chi corre; l’app Allenamento permette di scegliere tra corsa indoor e outdoor, rilevando il ritmo e tracciare i progressi visualizzando varie metriche.

Toccando l’app Allenamento, è possibile selezionare Altro (i tre puntini) accanto agli allenamenti che vogliamo fare, toccare il pulsante Modifica accanto alla configurazione dell’obiettivo o dell’allenamento, da qui Viste allenamento > Modifica viste e includere la metrica alla vista allenamento.

Varie metriche relative alla corsa permettono di ottenere una stime del movimento del corpo sull’asse verticale a ogni passo che si compiere durante la corsa, misurata in centimetri. Insieme alla lunghezza della falcata, questo parametro indica quanta energia si consuma per muoversi verso l’alto rispetto a quella impiegata per spostarts in avanti. Apple Watch è in grado di registrare automaticamente l’oscillazione verticale durante gli allenamenti di corsa outdoor.

L’opzione “Lunghezza della falcata nella corsa” aggiunge una stima della distanza che si percorre da un passo al successivo mentre si corre, misurata in metri. Insieme alla cadenza, la lunghezza della falcata è un fattore che determina la velocità globale della corsa. Apple Watch è in grado di registrare automaticamente la lunghezza della falcata durante gli allenamenti di corsa outdoor. Per una stima corretta della lunghezza della falcata, bisogna correre per circa 200 metri per calibrare l’Apple Watch.

Cos’è la cadenza

La cadenza dei passi consente di migliorare l’efficienza di corsa: è un valore espresso in PPM (passi per minuto) che misura il numero di volte che i nostri piedi toccano il terreno in un minuto. Il valore medio ideale di PPM rientra in un range che va tra i 150 ed i 190. Questi valori possono variare su percorsi e terreni difficili Aumentando la cadenza permette di migliorare le prestazioni (qui uno studio scientifico per approfondire la questione), e chi vuole migliorare le prestazioni dovrebbe puntare ad aumentarla del 5% ogni 2-4 settimane finché non si raggiunge il range ottimale di 170-190 ppm. Tenete presente ad ogni modo che l’aumento della cadenza, porta anche ad un affaticamento delle articolazioni.

La voce “Tempo di contatto con il suolo” consete di aggiungere una stima del tempo che ogni piede passa a contatto con il suolo mentre si corre, misurata in millisecondi. Apple Watch è in grado di registrare automaticamente il tempo di contatto con il suolo durante gli allenamenti di corsa outdoor.

“Potenza nella corsa” mostra una stima del lavoro che si svolge mentre si corre, misurata in watt. La potenza nella corsa riflette l’intensità della corsa e consente di comprendere il livello di sforzo al variare della tua velocità o dell’inclinazione. Apple Watch è in grado di registrare automaticamente la potenza durante gli allenamenti di corsa outdoor. La potenza nella corsa viene segnalata solo durante gli allenamenti di corsa e non può acquisire alcun carico extra, come il peso di uno zaino.

