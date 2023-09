Bluetti EP760, l’accumulo residenziale abbatte i costi energetici invernali

Bluetti ha presentato EP760, un sistema domestico per l’alimentazione energetica di backup, indicato come adatto per tutelarsi in vista dell’inverno.

Questo sistema promette una fonte di energia necessaria per garantire il riscaldamento e la luce in casa durante le interruzioni di corrente senza pesare troppo sulle bollette di fine mese.

Compatibile con diversi modelli pannelli solari, il sistema EP760 immagazzina l’energia solare con potenza nominale di 9.000W. Questa energia immagazzinata serve come fonte su cui fare affidamento durante la notte o eventi di interruzioni di corrente. Anche senza i pannelli solari, le funzioni di EP760 come lo Smart Peak Load Shifting consentono di caricare il sistema durante le ore a più basso costo e poi usare l’energia immagazzinata durante gli orari di punta più costosi, andando così ad abbattere le spese per l’energia.

Qui sotto vediamo le immagini del sistema riprese ad IFA 2023 insieme agli altri prodotti Bluetti.

Un sistema che può espandersi

EP760 è un sistema modulare. Combinando il sistema con due o quattro set di batterie B500, è possibile ottenere un sistema di immagazzinamento dell’energia che varia dai 9.920Wh ai 19.840Wh. Questa capacità di immagazzinamento garantisce sufficienti risorse di energia da usare durante le interruzioni di corrente, garantendo il corretto funzionamento del sistema di riscaldamento durante l’inverno.

Le certificazioni IP65 rendono il sistema resistente all’acqua e alla polvere. Il produttore sottolinea che, funzionando al di sotto dei 50 decibel, può facilmente essere installato dentro case, cabine e capanni (o meglio ancora in garage n.dr.). Il design compatto permette di posizionarli in modo verticale, ottimizzando così lo spazio per l’utilizzo. La funzione di auto-riscaldamento interna facilita l’operatività anche a temperature basse come -20°C, rendendolo adatto anche per le regioni più fredde.

Il sistema EP760 vanta batterie al litio-ferro-fosfato; il produttore riferisce di vita di oltre 3500 cicli che equivalgono a un decennio di utilizzo. La garanzia del sistema è di 10 anni. Il prezzo di listino del sistema EP760 è 5.999 euro.

I prodotti Bluetti sono disponibili anche nel negozio del brand di Amazon.