Apple TV Plus è il servizio di streaming con meno serie cancellate

Apple TV+, il servizio a pagamento per la distribuzione di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento, è quello con il tasso di annullamento dei programmi più basso: il 4,9% di media quelli annullati, rispetto al 9% del competitor più vicino che è Amazon Prime.

È quanto emerge da dati riportati da Dark Horizons, frutto di elaborazione di uno studio di Variety Intelligence Platform (VIP+) e Luminate, che hanno esaminato la cancellazione di serie dai principali servizi di streaming statunitensi e altri ancora, negli ultimi tre anni.

I dati (qui i dettagli) fanno riferimento a tutte le serie annullate da agosto 2020 ad agosto 2023; dai dati emerge che i servizi di streaming evidenziano un tasso di cancellazione medio del 12,2%; sui tradizionali canali TV il tasso di cancellazione è del 26,6% e sulle TV via cavo è del 7,2%.

Per quanto riguarda i servizi di streaming, la piattaforma Max è quella con il tasso di cancellazione più elevato: 26,9%; segue Disney+ con il 21,1%, poi Paramount+ con il 16,9% e Hulu con il 15,2%.

Tra i programmi cancellati da Apple ci sono: “Mr. Corman”, “Monster Factory”, “Dear Edward”, “Ambra Chiaro”, “Shantaram”, “Suspicion” e “Little Voice”. Altri programmi che molti considerano annullati sono: “The Mosquito Coast”, “Truth Be Told” e “Città in fiamme” (sin dall’inizio considerata una serie limitata nel tempo).

L’assenza di una seconda stagione non significa necessariamente che un programma sia stato cancellato. Alcuni programmi sono sin dall’inizio concepiti come serie limitate, pensate per una sola stagione.

Le dinamiche della produzione seriale sono legate all’attenzione del pubblico e a piani economici che non sempre rendono fattibile continuare a rinnovare e salvare serie, a volte senza una degna conclusione, come accaduto, ad esempio, con Westworld, che Hbo ha archiviato senza troppi problemi.

Dopo il boom negli anni della pandemia, i vari servizi di streaming devono fare i conti con un pubblico meno stazionario, e la crisi in tutti i settori comporta una maggior attenzione negli investimenti, da parte di tutti i big del settore.

