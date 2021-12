Apple Watch, Cupertino brevetta un sistema per monitorare l’ipertensione

Nel Patent & Trademark Office statunitense è stato scovato un brevetto di Apple che fa riferimento a “sistemi e metodi” per il monitoraggio dell’ipertensione con dispositivi come l’Apple Watch.

L’ipertensione arteriosa è uno stato nel quale la pressione arteriosa a riposo risulta più alta rispetto agli standard fisiologici considerati normali; è conosciuta anche come “killer silenzioso”, perché non comporta alcun sintomo, anche per anni, degenerando in complicanze severe (ictus e infarto), talvolta dall’esito mortale.

Il sistema brevettato da Apple consente di monitorare l’ipertensione usando sensori di orientamento (accelerometri, giroscopi, unità per la misurazione dell’inerzia) e sensori ottici. I dati ottenuti da questi sensori possono essere elaborati nel dispositivo indossabile o altri dispositivi, offrendo uno screening precoce dell’ipetensione e notifiche per l’utente.

Nel brevetto di Apple è prevista la possibilità di tenere conto di parametri a breve e lungo termine, inclusi punteggi della pressione sanguigna sistolica e diastolica, monitorati per giorni, settimane e mesi, elementi che permettono di tenere conto della forza di contrazione del cuore, segnalando livelli pressori a riposo superiori alla normalità.

Apple registra come sempre numerosi brevetti e sono molti quelli di potenziali funzionalità che dovremmo vedere con i futuri Apple Watch (tra quelli recentemente scovati, anche un cinturino per misurare la pressione).

Come sempre, ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.

Tutto quello che c’è da sapere su Apple Watch 7 di ultima generazione è nella recensione di macitynet.