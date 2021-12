Al via i preordini del drone Sony da 9.000 dollari per fotocamere Alpha

Pochi mesi dopo rispetto a quanto originariamente previsto, Sony ha aperto i preordini per il suo primo drone rivolto ad un pubblico di professionisti. Prende il nome, come noto, di Airpeak S1 ed è – secondo l’azienda – il drone più piccolo a supportare una fotocamera Alpha mirrorless a grandezza naturale.

Il modello di debutto della linea Airpeak funziona con diverse fotocamere Sony, comprese quelle della serie Alpha 1, Alpha 7S, Alpha 7R e Alpha 9. La società afferma che l’S1 dispone di una tecnologia proprietaria che supporta movimenti fluidi ad alta velocità e fornisce una resistenza al vento per aiutare cineasti e fotografi a catturare filmati e foto di alta qualità dal cielo, anche in condizioni meteo avverse.

Ancora, Sony afferma che l’S1 può resistere in volo fino a 22 minuti, che si riducono a 12 con un carico utile pesante, come l’Alpha 7S III con obiettivo FE 24 mm F1.4 GM. Il drone ha una velocità massima di poco inferiore ai 90 km/h.



L’app di supporto Airpeak Flight per iOS fornirà informazioni sullo stato del drone in tempo reale, oltre a servire per eventuali aggiornamenti hardware. Con l’app web Airpeak Base, gli utenti potranno creare piani di volo avanzati e ripetibili, gestire il drone e la telecamera, oltre a risolvere eventuali problemi di volo. Il drone offre la possibilità di condividere il volo, dove un primo pilota può controllare il drone e un secondo azionare la fotocamera e il gimbal. Entrambi gli utenti, con l’app collegata, potranno vedere il flusso video in tempo reale.

L’Airpeak S1 viene fornito con due set di eliche, due batterie ricaricabili e un controller. Sony ha ridotto di 1.000 dollari il prezzo precedentemente annunciato, così che il drone può essere ora pre ordinato al prezzo di 9.000 dollari. L’S1 ​​verrà spedito il 24 dicembre, quindi potrebbe arrivare un po’ in ritardo per chi aveva pensato di regalarlo a Natale.

Inoltre, Sony ha lanciato un servizio cloud opzionale chiamato Airpeak Plus, che offre spazio di archiviazione aggiuntivo, strumenti avanzati di geofencing e importazione ed esportazione del registro di volo. Il costo di questo abbonamento è di circa 300 dollari l’anno.