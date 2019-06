Il magnifico Apple Store Xinyi di Taipei apre domani

Apple Xinyi A13 aprirà sabato nel vivace distretto di Xinyi a Taipei. Nel nuovo store di Taiwan, fa sapere la multinazionale di Cupertino, i clienti potranno esplorare l’intera linea di prodotti Apple, “liberare la creatività” e ricevere supporto e consigli tecnici.

Per la prima volta a Taiwan, Apple ospiterà sessioni Today at Apple tenute da artisti di fama mondiale, alcuni residenti nella regione. La programmazione inizierà con la serie di sei settimane “Stage for Creativity”, che prenderà il via il giorno dell’inaugurazione con una performance della cantante Eve Ai.

Sono previste ogni giorno sessioni gratuite Today at Apple dedicate ad arte e design, fotografia, video, musica, programmazione, sviluppo di app e altro ancora. Per la prima volta a Taiwan, i clienti possono ricevere assistenza tecnica personalizzata per i loro dispositivi al Genius Grove, dove incontreranno gli esperti Genius dello store in una cornice di alberi verdeggianti.

Oltre la metà dei 155 dipendenti di Apple Xinyi A13 proviene da altri store della regione, e il team parla complessivamente più di 10 lingue. I Creative Pro, l’equivalente artistico dei tecnici Genius di Apple, sono esperti in una o più discipline artistiche e pronti condividere le loro conoscenze con utenti di ogni livello.

Apple Xinyi A13 apre sabato alle 10:00. Dall’inaugurazione di Apple Taipei 101 due anni fa, quasi 4 milioni di persone hanno visitato l’Apple Store di Taiwan.