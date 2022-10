Apple Watch Ultra per la prima volta in sconto e in pronta spedizione

Su Amazon cominciano ad arrivare gli sconti su Apple Watch Ultra. Oggi troviamo in promozione a 949 euro il modello con Trail Loop misura S/M, un’offerta eccellente visto che parliamo di un pronta spedizione.

Apple watch Ultra, lo ricordiamo, è la vera novità nel campo degli smarwatch Apple. Si tratta di un modello totalmente nuovo nato per sport estremi e per persone che vogliono comunque allenarsi al massimo. Ecco qui di seguito le caratteristiche così come le presenta Amazon.

Funzioni specialistiche, sensori evoluti e tre nuovi cinturini realizzati appositamente per l’esplorazione, l’avventura e gli sport di resistenza

Cassa da 49 mm in titanio aerospaziale: un perfetto equilibrio tra peso, robustezza e resistenza alla corrosione

Il display più ampio e luminoso mai visto su un Apple Watch, più facile da leggere in ogni condizione

Fino a 36 ore di batteria in utilizzo normale e ancora più autonomia con le impostazioni di risparmio energetico

Il GPS di precisione a doppia frequenza individua la posizione esatta per calcolare distanza, ritmo e percorso

Resistente all’acqua fino a 100 metri

Temperature operative più alte e più basse per sopportare condizioni ambientali estreme quando è indossato