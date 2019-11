Apre a Londra il primo RazerStore europeo

Razer, brand noto per tastiere, mouse e accessori vari per il gaming, ha annunciato l’apertura di un nuovo RazerStore a Londra il 14 dicembre.

Ultimo in ordine di tempo tra i RazerStore presenti a livello globale, il flagship store londinese è il primo in Europa e, con un superficie di oltre 340 metri quadri, è ad oggi il più grande. Realizzato nel giro di un anno, il produttore spiega che RazerStore London è stato progettato “per essere la punta di diamante della presenza di Razer sulla scena retail globale”. Creato in collaborazione con i principali partner tecnologici e di settore, lo store londiese punta a offrire ai fan il meglio del gaming e dell’intrattenimento.

«Desideravamo da tempo portare la popolarità e il successo dei RazerStore anche in Europa» afferma Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer. «Londra è una meta turistica di livello mondiale, con una popolazione diversificata e un’industria del gaming dinamica e creativa. In poche parole, rappresentava il luogo ideale per aprire il primo RazerStore in Europa».

Situato in pieno centro, a due minuti a piedi da Leicester Square, vicino all’affollato Theatre district, alla sempre popolare Chinatown e al vivace e alla moda Soho, il RazerStore London è una meta da sogno per i fan di questo brand.

Il RazerStore di Londra sfoggia materiali di pregio, illuminazione interattiva e display digitali sulle pareti. Nei due piani sarà possibile trovare l’intera gamma di prodotti del marchio, da sezioni dedicate a cuffie, mouse, tastiere, tappetini per mouse e alle suite Mercury e Quartz, fino ad arrivare ad aree con in mostra i laptop Razer Blade, le periferiche per console, l’hardware per streaming e mobile, senza dimenticare la linea di accessori e abbigliamento firmato Razer.

Una vasta area dedicata ai “playtest”, permette ai visitatori di scegliere e collegare diverse periferiche ai Blade e alle console, testando le novità, mentre il sistema di illuminazione dello store, emulerà Razer Chroma, interagendo con le azioni di gioco e ricreando un ambiente immersivo.

Una serie di schermi montati a parete mostrerà informazioni sui prodotti, momenti di gioco epici, eventi in live streaming. Il produttore promette «Un’esperienza di gioco e di acquisto totalmente coinvolgente». L’evento di inagurazione del RazerStore (51-53 Charing Cross Road, Londra) è sabato 14 dicembre alle ore 11 locali.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati ai prodotti e alle periferiche Razer sono disponibili a partire da questa pagina.