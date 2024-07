ARC 2 o Lasso, in preparazione la nuova soundbar top di Sonos

Pubblicità

Mentre Sonos battaglia con lo sviluppo della sua applicazione che ormai dovrebbe potere riportare agli utenti tutte le funzionalità della precedente con qualche battaglia sulla configurazione del Wi-FI e la compatibilità con i NAS meno recenti, i laboratori di ricerca dell’azienda da questa e dall’altra parte dell’oceano sembrano aver finalizzato la nuova soundbar top di gamma.

Il nome in codice è “Lasso” e il font utilizzato dagli ingegneri è (non sorprendentemente) quello della serie Apple TV “Ted Lasso”: per i cultori della tipografia si tratta del Graphicusdt Extrabold Oblique e potete scaricarlo da questa pagina.

Ma quel che piu importa è che dalle prime immagini circolate in rete appaiono sul retro della soundbar nuove opzioni che corrispondo a quelle che trovare sugli speaker più recenti di Sonos, gli Era 100 e 300 che supportano ora il collegamento diretto via Bluetooth ed un interruttore per la disattivazione dei microfoni.

Anche se queste opzioni interesseranno relativamente gli audiofili che preferiranno utilizzare il collegamento HDMI con eARC non c’è dubbio che la connessione Bluetooth senza configurazione del Wi-Fi renda più versatile l’uso della soundbar nel caso di spostamenti o utilizzazioni “mobili” o con sorgenti non gestibili attraverso la rete.

Un’altra importante novità dovrebbe riguardare la potenza complessiva della soundbar e la qualità del suono ottenibile con l’uso di nuovi trasduttori derivanti dall’utilizzazione di una tecnologia che Sonos ha acquisito nel 2022 da una società Olandese, Mayht Holding BV. ARC 2 dovrebbe essere il primo speaker dove la tecnologia sarà impiegata ottenendo una potenza complessiva maggiore ma soprattutto utilizzando la migliore efficienza sulle note basse per portare dentro un singolo speaker le caratteristiche di un subwoofer discreto.

Probabilmente la nuova ARC 2 o Lasso verrà offerta ad un prezzo più alto mandando in progressivo phase out il modello attuale, un po’ come successo con Sonos One e i nuovi Era 100 che ne hanno preso il posto.

Ovviamente non c’è data di rilascio ma si presuppone che Sonos voglia lanciare i nuovi modelli in tempo per la stagione invernale quando anche la nuova app sarà completamente stabilizzata.

