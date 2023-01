Aromajoin vi farà sentire gli odori mentre guardate un video

Al CES 2023 arriva Aromajoin, la periferica che promette di far sentire agli utenti gli odori di un video. Il particolare accessorio arriva dalla startup tecnologica con sede a Kyoto Aromajoin, che la sua tecnologia “Aroma Shooter” e un “AromaPlayer” programmabile, un distributore di odori indossabile al collo, per realizzare la magia.

AromaPlayer, per come mostrato al CES 2023, sembra facile da usare, e può combinare gli strumenti dell’azienda con qualsiasi video di YouTube o video della propria libreria. L’interfaccia a colori consente di aggiungere profumi, sincronizzati perfettamente con il video riprodotto a schermo. L’odore, la tempistica e la durata possono essere programmati ed è possibile anche mescolare e abbinare gli odori da innescare allo stesso tempo. I profumi sono disponibili in minuscole cartucce sostituibili. Gli odori disponibili sono davvero riconoscibili e spaziano dal pompelmo fresco, al fumo scoppiettante del falò, così come quello del pane appena sfornato, di una gomma in fiamme, e altri ancora.

La tecnologia è stata inizialmente utilizzata con un distributore in grado di gettare odori fino a quasi due metri di distanza, ma l’azienda oggi ha mostrato strumenti che permettono a chiunque di creare i propri contenuti ed esperienze aromatiche, con una demo disponibile su AromaPlayer.com.

Il dispositivo indossabile per il collo emana il profumo in modo più mirato rispetto alla controparte iniziale, anche perché è possibile scegliere con estrema precisione dove indirizzare gli odori. Inoltre, afferma il team, gli odori possono essere sincronizzati con il video con una precisione di 0,1 secondi. L’azienda, ad oggi, vanta più di 25 brevetti su questa tecnologia.

Per mettere il profumo, il dispositivo prima assorbe l’aria ambientale, che poi passa attraverso la cartuccia che profuma così ‘aria. Gli ugelli sono rivolti direttamente verso il naso dell’utente. Il dispositivo può connettersi a smartphone, computer o visori VR tramite Bluetooth.