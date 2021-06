Arriva C&C Learning Up, i corsi Apple su misura per te

Se stai cercando il corso giusto per imparare a usare al meglio il tuo device Apple, che sia un iPhone, un iPad o un Mac, o semplicemente vuoi conoscere tutte le funzioni del tuo dispositivo, C&C Learning Up è quello che fa per te!

C&C, il più grande Apple Premium Reseller italiano, offre ai suoi clienti la possibilità di usufruire di ore di formazione live con un Apple Specialist a disposizione di quanti volessero scoprire tutti i segreti dei prodotti Apple.

Che sia in uno degli store del gruppo, o via web, il cliente avrà la possibilità di acquistare le ore di formazione che ritiene necessarie, scegliendo il proprio teacher, l’argomento che preferisce, il giorno e l’ora più comodi e la modalità di fruizione del corso One to One.

Il tutto in estrema semplicità: in negozio, chiedendo direttamente agli Apple Specialist di C&C, oppure tramite un’apposita app dove, in pochissimi passaggi, sarà possibile visualizzare sul proprio iPhone l’elenco delle prenotazioni, le ore acquistate e quelle già usufruite, i profili dei teachers, e dove consultare tantissimi video demo che mostrano l’ampio panorama dell’offerta pensata da C&C per i suoi clienti.

Ma c’è di più! I corsi One to One di C&C Learning Up possono essere il regalo perfetto per ogni occasione. Più ne acquisti, più risparmi!

Scopri di più su cecspa.com/learningup