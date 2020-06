Arrivano gli accessori in edizione limitata per Honor MagicWatch 2 e MagicBook 14

HONOR Lancia la limited edition di accessori per MagicBook 14 e MagicWatch 2, in collaborazione con designer e artisti di successo. Tra i nuovi accessori, anzitutto, una linea di cinturini per HONOR MagicWatch 2 e custodie abbinate per il nuovissimo HONOR MagicBook 14.

HONOR x Jacky Tsai

Il primo degli accessori per lo smartwatch Huawei arriva da Jacky Tsai, uno degli artisti pop contemporanei più influenti, che ha creato il design in edizione limitata per HONOR MagicWatch 2. Con sede a Londra, l’artista cinese è noto per il suo stile vibrante e il suo approccio inventivo al design che fonde le tecniche artistiche e le immagini tradizionali orientali con la Pop Art occidentale.

The Floral Horse

Ancora pop art per l’opera di Tsai, con un colore vivace e che incorpora elementi delle leggende tradizionali cinesi. Per MagicWatch 2 e HONOR MagicBook 14 ariva l’opera “Floral Horse”, dove si fondono elementi della pop art con le influenze iconiche orientali utilizzando spruzzi di colore sui quadranti e sui cinturini dell’orologio, creando un equilibrio e un’armonia tra estremi culturali.

HONOR x Giovvanni Ozzola

Sperimentare la luce, la fotografia e la scultura in “One Day” e “Ficus”. Da Giovanni Ozzola arriva “One Day”, che fonde i graffiti con una scena dell’ alba per esprimere sia i momenti frenetici che quelli tranquilli e naturali della vita. Con “Ficus”, invece, il tema è quello dell’esplorazione dello spazio e della luce.

HONOR x Wang DongLing

Wang Dongling è ampiamente riconosciuto come il più grande calligrafo vivente della Cina ed è noto per le sue grandi opere astratte che egli chiama “dipinti calligrafici”. Nel suo progetto in edizione limitata per MagicWatch 2, Wang incorpora elementi del suo stile calligrafico sperimentale, con pennellate di pennello e inchiostro che utilizzano tonalità verde oliva intenso.

HONOR x Zhou Li

Conosciuta per la sua estetica orientale e per le sue acute osservazioni sensoriali del mondo, Zhou Li è una delle artiste più influenti della Cina. Nei suoi disegni in edizione limitata per HONOR MagicWatch 2 “The Peach Garden-Pink – Lines NO.3”, Zhou combina linee dinamiche e pennellate per rappresentare l’energia fluida, aggiungendo un aspetto commovente e vigoroso alla superficie dell’opera d’arte.

Potete acquistare Honor MagicWatch 2 anche su Amazon a partire da questo indirizzo.