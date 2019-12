Aspirapolvere robot Deebot Ecovacs in sconto e consegnati prima di Natale

Se stavate valutando l’ipotesi di regalare un aspirapolvere robot automatico alla suocera, alla fidanzata o alla moglie, su Amazon ce ne sono in offerta tre e se comprati subito verranno consegnati prima di Natale.

Quelli in promozione sono tutti modelli Deebot di Ecovacs, azienda di cui abbiamo parlato più volte tra le nostre pagine anche attraverso alcune recensioni nelle quali abbiamo espresso tutto il nostro consenso su quelli che in fin dei conti sono degli eccellenti prodotti da valutare anche come acquisto per se stessi.

Per esempio dei tre in promozione c’è proprio il Deebot N79S che abbiamo provato lo scorso luglio (qui la recensione). Al prezzo scontato del 40%, pari a 149,99 euro, non c’è storia: se volete un aspirapolvere di ultimo grido ed efficiente, non potete che scegliere questo non tanto per le funzioni o per la presenza del telecomando (che molti non includono più), indubbiamente comodi e necessari per un migliore controllo ed una maggiore disponibilità di opzioni, ma piuttosto per la qualità della pulizia.

In alternativa c’è in sconto del 25%, pari a un prezzo finale di soli 299,99 euro, il modello Deebot 900, dotato della tecnologia di pulizia OZMO e di una elevata potenza di aspirazione che gli consente di spazzare, aspirare e lavare le stanze della propria abitazione.

Questo modello è munito anche del sistema di mappatura e navigazione Smart Navi 3.0 che consente di pianificare la pulizia nei minimi dettagli. Nello specifico la tecnologia laser scansiona l’ambiente e crea una mappa dettagliata del piano, che viene memorizzata nell’applicazione ECOVACS HOME. In questo modo è possibile creare piani di lavoro virtuale, definire aree di pulizia intensiva o impostare barriere virtuali per l’aspirapolvere.

Questo robot è inoltre caratterizzato da un rinnovato design rispetto ai modelli precedenti. Le dimensioni sono leggermente ridotte, tuttavia il contenitore della polvere è facilmente adattabile. La batteria al litio garantisce fino a 95 minuti di autonomia (a seconda delle condizioni della casa e del pavimento).

Sui tappeti Ecovacs Deebot Ozmo 900 può aumentare automaticamente la sua potenza di aspirazione, mentre sui pavimenti duri può garantire una pulizia più accurata con il passaggio aggiuntivo del panno umido. Il serbatoio d’acqua integrato può contenere fino a 240 millilitri ed inumidire il panno in microfibra lavabile in modo uniforme durante l’intero processo di pulizia.

Infine grazie alla funzione OTA, gli aggiornamenti del software vengono trasmessi al DEEBOT via WLAN in un lampo, mentre il controllo avviene tramite l’app ECOVACS HOME, Amazon Echo o Google Home.

Il terzo aspirapolvere robot che vi consigliamo non è in offerta ma come gli altri due viene consegnato comunque entro Natale. Si tratta del Deebot Ozmo 950 che potete comprare per 599 euro. Si tratta di un notevole miglioramento del precedente sotto diversi aspetti: l’autonomia così come la potenza di aspirazione sono maggiori, in più permette di impostare dei muri virtuali per impedirne l’accesso in aree particolari, ha un sistema di controllo del livello dell’acqua se usato nella modalità lavapavimenti, riconosce il tipo di pavimento e adatta automaticamente la potenza di aspirazione ed ha la funzione di ricarica e ripartenza da dove ha lasciato nel caso in cui con la singola carica non riuscisse a pulire completamente tutta la pavimentazione.