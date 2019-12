Mac Pro con SSD da 8TB ma c’è una unità più veloce e meno costosa

In fase di ordine, il Mac Pro può essere configurato con varie opzioni: diverse tipologie di processore, memoria, grafica, scheda Afteburner e unità di archiviazione. L’unità di archiviazione base è da 256GB, in fase di ordine è possibile scegliere unità SSD da 1TB (+480,00 euro al prezzo base), da 2TB (+960,00 euro), 4TB (+1680,00 euro) e ora anche 8TB (+3120,00 euro).

Nei giorni passati Apple aveva indicato l’opzione da 8TB come “in arrivo”. Anche le opzioni con una GPU Radeon Pro W5700X con 16GB di memoria GDDR6 e due Radeon Pro W5700X con 16GB di memoria GDDR6 ciascuna sono indicate come “in arrivo”.

Il produttore OWC propone intanto un’unità SSD da 8TB che sarà meno costosa e più veloce di quella proposta da Apple. L’unità proposta da Apple, come accennato, costa +3120,00 euro e offre performance di lettura e scrittura sequenziale fino 3400 Mb/s; l’Accelsior 4M2 di OWC costa 1600 $ ed è indicata come in grado di offrire performance di lettura sequenziale fino a 6000 Mb/s.

La scheda di OWC integra un’unità SSD M.2 NVMe e si installa in uno slot PCIe del Mac Pro. Oltre alla versione da 8TB sono disponibili varianti da 1 TB a 480$, 2 TB a 630$ e 4TB a 950$. Questa soluzione può essere sfruttata anche con i Mac Pro 2010 o 2012 (e anche sui PC).

Per ulteriori dettagli e specifiche tecniche sul nuovo Mac Pro 2019 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Trovate tutte le notizie sui nuovi Mac Pro in questa sezione del nostro sito. Invece per tutti gli articoli che parlano di Mac si parte da questa pagina.