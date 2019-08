Aspirapolvere wireless Xiaomi Mijia: solo 200 € per il migliore rivale di Dyson

Accanto ai robot aspirapolvere automatici vanno molto di moda quelli verticali, che sono saltati agli onori della critica grazie a Dyson. Dalla Cina arriva l’aspirapolvere Xiaomi Mijia, che nulla ha da temere dai rivali, e che si trova in super sconto a 208 euro, in calo dal suo listino originale di oltre 280 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Design classico, con un look molto minimale e moderno, ma non rinuncia ad una grande forza di aspirazione di 100AW, dotata di un motore DC a frequenza variabile da 100000rpm e una pressione statica standard elevata di 23KPa.

Dotato di quattro testine, permette di essere impiegato su pavimenti, materassi, ma anche per pulire l’interno dell’auto e perfino la tastiera del vostro notebook.

La batteria integrata consente un funzionamento continuo di circa 30 minuti a velocità standard, che si riduce a circa 6 minuti alla massima potenza. In modalità standard si riuscirà a pulire un appartamento di oltre 150 metri quadri. Il tutto con una rumorosità di circa 78dB.

L’aspirapolvere ha un peso di 1,5 Kg, e dimensioni contenute in 60,00 x 22,00 x 12,00 cm. All’interno del pack di vendita, oltre al corpo principale, anche l’alimentatore per la ricarica, una spazzola da letto, una per i pavimenti, un filtro, il supporto per la ricarica, una spazzola di aspirazione piatta.

Solitamente ha un costo di 283 euro, mentre al momento è in sconto a 208 euro. Si acquista direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.