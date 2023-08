Gli attacchi informatici ai Mac sono aumentati di 10 volte dal 2019

I pirati informatici sono più propensi ad attaccare macOS rispetto al passato: lo rivela un’analisi Accenture del Dark Web, con attacchi informatici almeno dieci volte superiori contro i Mac rispetto al 2019.

Sebbene Mac come piattaforma non sia necessariamente un obiettivo così grande come Windows, macOS non è immune alle minacce digitali. Se questa analisi sugli attori delle minacce del Dark Web è accurata, allora negli ultimi anni c’è stato un notevole aumento degli attacchi in questo senso.

Secondo un rapporto di Accenture Cyber Threat Intelligence, il numero di attori del Dark Web che prendevano di mira macOS era in passato di appena 202. Dopo un’impennata a 2.143 nel 2022, il numero di attaccanti nel 2023 si attesta a 2.295.

Le attività che questi attori svolgono sul Dark Web includono lo sviluppo e il mantenimento di “varianti di infostealer specifiche per macOS”, strumenti e servizi, la vendita di certificati aziendali macOS per la distribuzione di malware, lo sviluppo di exploit, gli attacchi per superare la protezione Gatekeeper di macOS e varianti di malware specifiche per macOS.

Parte di questo aumento dell’interesse è causato dall’aumento dell’adozione di macOS da parte delle società. Ad esempio, dal 2019 al 2020, l’uso principale dei Mac in ambito enterprise è aumentato dal 17% al 23%.

Sebbene ci sia più scelta per gli attori che attaccano Windows e Linux rispetto a macOS, la scarsità di exploit zero-day per macOS significa che questi vengono pagati molto di più.

Inoltre, ci sono più specializzazioni negli attori delle minacce per macOS, come ad esempio chi pubblicizza la creazione di un certificato Apple Enterprise, che parte da 100.000 dollari. Altri offrono fino a 1 milione di dollari per un exploit funzionante su macOS.

Guardando al futuro, Accenture ritiene che la tendenza all’aumento dell’interesse continuerà senza sosta:

Man mano che attori delle minacce tecnicamente avanzati e ben finanziati continuano a investire tempo e denaro nello sviluppo di vettori di attacco specifici per macOS, le tecniche e le capacità a disposizione dell’intera comunità del Dark Web aumentano

Il consiglio generale per mantenere al sicuro le proprie macchine è sempre lo stesso: mantenere il Mac aggiornato, man mano che Apple rilascia gli aggiornamenti.

Il prossimo macOS Sonoma rafforza i meccanismi di sicurezza del Mac.