Attivi gli abbonamenti al servizio Xcode Cloud

Xcode Cloud, il servizio di integrazione e distribuzione continua di Apple incluso in Xcode, è ora disponibile in abbonamento per gli sviluppatori, con diversi piani di iscrizione.

Già incluso in Xcode, Xcode Cloud è indicato come un servizio cloud di integrazione e distribuzione continua, progettato per gli sviluppatori. Apple spiega che team di ogni dimensione hanno la possibilità di programmare, testare e offrire app di alto livello in modo ancora più efficiente, sviluppando in automatico sul cloud per alleggerire il carico di lavoro su Mac. Inoltre, grazie ai test paralleli sul cloud, è possibile utilizzare una versione simulata di ogni dispositivo Apple attuale, potendo così creare una build per i test interni o da distribuire ai beta tester tramite TestFlight.

Xcode Cloud è stato indicato come disponibile da giugno di quest’anno dopo mesi di beta testing ma finora non era effettivamente possibile procedere all’acquisto dei diversi piani di iscrizione. Sono previsti quattro piani mensili (qui dettagli), con abbonamenti che prevedono un piano al momento gratuito (ma che successivamente costerà 15$ al mese), 100 ore di elaborazione/mese (49,99$ al mese), 250 ore di elaborazione/mese (99,99 al mese) e 1000 ore di elaborazione/mese (399,99$ al mese).

Gli sviluppatori possono configurare un flusso di lavoro in Xcode e ricevere 25 ore di elaborazione al mese senza costi fino alla fine del 2023 (successivamente il prezzo previsto è di 15$ al mese). L’ora di elaborazione fa riferimento al tempo per eseguire un task nel cloud, come ad esempio, compilare un’app o eseguire test. È possibile tracciare la fruizione delle ore di calcolo con App Store Connect (una suite di strumenti basati sul web per la gestione delle app vendute sull’App Store per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e iMessage) oppure dall’app Apple Developer.