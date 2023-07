Audi integra l’app di YouTube in vettura

Ogni minuto vengono caricate su YouTube oltre 500 ore di contenuti. Entro la fine del 2023, i conducenti di molteplici modelli Audi potranno accedere a YouTube mediante il sistema d’infotainment in vettura. Un’opportunità resa possibile dall’integrazione del nuovo app store sviluppato in collaborazione con CARIAD, società controllata da Volkswagen,e con il partner Harman Ignite.

Il sistema offrirà ai clienti Audio di fruire in modo diretto delle app più diffuse di terze parti–spaziando dalla musica ai contenuti video, dal gaming alla navigazione sino a tematiche quali parcheggio e ricarica, lavoro, meteo e notizie –attraverso l’interfaccia multimediale MMI.

Le app selezionate dall’utente potranno essere installate direttamente nell’MMI, senza ricorrere allo smartphone.

La funzionalità di YouTube in abitacolo

Durante le soste per la ricarica elettrica, le pause di viaggio o semplicemente nei momenti d’attesa in vettura, i live stream, le notizie e i video consentiranno a guidatore e passeggeri passare il tempo.

L’applicazione opera in modo analogo all’app su smartphone. Dopo l’installazione nello store, l’app appare nell’MMI ed è attivabile – esclusivamente a veicolo fermo – toccando l’icona dedicata.

È possibileaccedere a funzioni accessorie come YouTube Premium, che consente di guardare contenuti privi di pubblicità, e YouTube Kids, che permette ai bambinidi “muoversi”in ambiente protetto.

Ecosistema digitale evoluto

YouTube è la prima piattaforma video disponibile per il download attraverso il nuovo app store nativo Audi. Sviluppato in collaborazione con CARIAD, società controllata da Volkswagen, e con il partner Harman Ignite, realtà appartenente alla galassia Samsung, lo store è basato su di un sistema operativo open-source così da consentirel’accesso in abitacolo alle app di terzi.

Il nuovo app store, così come l’app di YouTube in vettura, sarà disponibile in Italia entro la fine del 2023 per molteplici modelli dei quattro anelli dotati della più recente piattaforma d’infotainment MIB 3, in particolare Audi A4 e Audi A5, Audi Q5, Audi A6 e Audi A7 Sportback, Audi A8, Audi Q8 e-tron e Audi e-tron GT, per poi essere esteso a ulteriori vetture.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.