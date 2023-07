iPhone 15, lenti con un mix di plastica e vetro per fare foto migliori

Continuano a piovere indiscrezioni sui nuovi iPhone 15 in arrivo in autunno (e prossimo alla produzione) e la maggior parte riguardano l’apparato fotografico che, come noto, dovrebbe essere l’elemento di maggior novità incluso il lancio del primo sistema periscopico, dopo l’esclusione di alcune innovazioni (come i tasti capacitivi) che invece a quanto pare non ci saranno.

Di queste ultime ora, al proposito della fotocamera, è la voce secondo cui gli iPhone 15 potrebbe avere lenti “ibride”. Questa tecnologia, usata per ora solo da alcuni modelli di smartphone Xiaomi venduti in Cina, prevede l’uso di una lente in vetro di sei in plastica. Oggi gli iPhone (ma anche altri telefoni di fascia alta come i Samsung) hanno un sistema composto da sette lenti di plastica.

Secondo l’indiscrezione che arriva dall’utente Twitter (pardon: utente di X) “RGcloudS”, una gola profonda che normalmente pubblica indiscrezioni sul mondo Android (e in quanto tale le sue affermazioni vanno prese con le molle), questo assetto riservato esclusivamente ad iPhone 15 (non ai modelli Pro) portarà l’apertura a ƒ/1.7, superiore anche se di poco a quella degli attuali iPhone 14 Pro (ƒ/1.79) ma inferiore a quella degli attuali iPhone 14 che è di ƒ/1.5

The upcoming iP15 series will be the first global phone with hybrid lens. beside chinese brands

1G6P • F1.7 aperture, means the same IMX sensor but captures 15-20% more light and better colors

leaving samsung as the most outdated camera lens

no branded, all plastics

