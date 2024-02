Audi Q2 2024 su evolve con display touch da 8,8 pollici e virtual cockpit

Audi Q2, porta d’ingresso della galassia SUV dei quattro anelli, beneficia dell’aggiornamento del sistema d’infotainment, che ora vanta un touchscreen da 8,8″ mediante il quale gestire i servizi di bordo, e l’inclusionedi serie sin dal primo livello di equipaggiamento dell’Audi virtual cockpit con display da 12,3″.

Parallelamente, la dotazione di sicurezza standard si arricchisce del riconoscimento della segnaletica stradale mediante telecamera, in grado di rilevare i limiti di velocità e i divieti di transito.

Il virtual cockpit

Il virtual cockpit si avvale di un display Full HD con risoluzione di 1.920 x 720 pixel. Oltre alle indicazioni classiche come velocità e regime motore, sono visualizzabili le informazioni sui titoli dei brani musicali, i servizi Audi connect e la mappa di navigazione 3D. Mediante i tasti al volante è possibile gestire i contenuti e accedere a tre diversi layout, tra i quali una schermata “dinamica”. In questo caso appaiono regime e velocità sotto forma di istogrammi.

Al vertice della plancia debutta il nuovo display MMI touch con diagonale da 8,8 pollici e risoluzione di 1.270 x 720 pixel, chiamato a sostituire integralmente nella gestione delle funzioni di bordo la precedente manopola a pressione e rotazione collocata lungo il tunnel. Quest’ultima non più presente e sostituita da un portaoggetti.

Per quanto concerne l’infotainment, il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, di serie per la versione d’ingresso Business, include un modulo LTE per la trasmissione dei dati e un hotspot WLAN. Sistema MMI plus con MMI touch che vede confermati i servizi Audi connect navigation & infotainment, gratuiti per tre anni dall’acquisto della vettura, che prevedono le informazioni sul traffico online, la ricerca – sempre online – dei Point of Interest (POI) e delle mete di viaggio, l’immissione delle destinazioni mediante l’app myAudi, le informazioni sul meteo, i notiziari online personalizzati, lo streaming e l’accesso al calendario. Debuttano due porte USB-C, mentre il pacchetto connectivity, di serie dal secondo livello di allestimento, include l’Audi smartphone interface che trasferisce l’ambiente Apple Car Play o Android Auto sul display dell’auto.

Tra le dotazioni hardware opzionali, infine, spiccano l’impianto audio Sonos 3D con potenza di 705 Watt, forte di 14 altoparlanti, amplificatore a 15 canali e subwoofer, e l’Audi phone box, che permette la ricarica induttiva dello smartphone e consente la trasmissione dati tramite l’antenna della vettura con velocità 5G/LTE Advanced.

La rinnovata Audi Q2 arriverà in Italia nel corso del secondo trimestre 2024 con prezzi – immutati – a partire da 32.200 euro.

