Con Apple Sports tutti i risultati delle partite in diretta, Serie A inclusa

Anche se per ora non è disponibile in Italia, c’è anche la serie A Italiana tra le ragioni per cui si dovrebbe scaricare Apple Sports, una nuova app gratuita per iOS sviluppata proprio da Apple che ha il fine di presenta in diretta informazioni sull’andamento di competizioni di varie discipline.

Il lancio del programma, gratuito e compatibile con iPhone, è avvenuto oggi a conferma dell’interesse di Cupertino per il mondo dello sport, è avvenuto oggi un po’ a sorpresa ma sottolineato con una certa enfasi come il miglior modo per avere subito a disposizione tutti i dati di campionati come MLS, NBA, NHL, NCAA.

Tra le peculiarità dell’app Sports, il supporto alle Live Activities in tempo reale nella Dynamic Island su iPhone, visualizzando dettagli sulla parte superiore della schermata Home ogni volta che iPhone è sbloccato.

“Abbiamo creato l’app Sports per offrire agli appassionati dello sport quello che vogliono, una applicazione che offre accesso incredibilmente facile a punteggi e statistiche”, ha dichiarato Eddy Cue, vice presidente senior responsabile Servizi di Apple. “Apple Sports è disponibile gratuitamente su App Store e rende semplice agli utenti rimanere aggiornati su squadre e leghe preferite”.

Apple spiega che l’app “offre ai fan un modo semplice e veloce per rimanere aggiornati su squadre e leghe. Gli utenti possono personalizzare i tabelloni segnapunti, seguendo le squadre preferite, tornei e campionati. È possibile navigare facilmente tra i punteggi e partite in arrivo, esplorare resoconti, statistiche sulle squadre, formazioni, quote in diretta (opzione che è possibile disattivare, ndr) e con un tap acquistare eventi sull’app Apple TV”.

I campionati supportati sono dieci: MLS, NBA, NCAA basketball, NHL, Bundesliga, LaLiga, Liga MX, Ligue 1, Premier League e Serie A. Altri campionati previsti, sono: MLB, NFL, NCAAF, NWSL e WNBA. Il fatto che ci sia anche il campionato Italiano lascia ben sperare anche gli appassionati nostrani per una rapida “migrazione” da Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada dove è arrivata fin da subito per ragioni linguistiche, anche sul negozio italiano.