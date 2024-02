Swiitol C24 Pro 24W, incisore laser fai da te in sconto di oltre il 34%

Swiitol C24 Pro 24W è un prezioso alleato sia per gli appassionati del fai-da-te che per i professionisti e le piccole aziende operanti nel settore dell’hobbistica e della personalizzazione degli oggetti.

Attualmente, grazie a un’offerta in corso, l’acquisto di questa macchina con inclusi gli accessori Air Assist Pump e 4in1 Y-axis Rotary Roller ad incisione laser è particolarmente conveniente, con un risparmio di oltre il 34% e la consegna a domicilio entro pochi giorni.

L’Air Assist Pump è un dispositivo che fornisce un flusso d’aria durante il processo di incisione o taglio laser. Questo flusso d’aria aiuta a rimuovere detriti e fumi prodotti dal materiale lavorato, migliorando la visibilità della zona di lavoro e riducendo eventuali danni alla lente del laser.

In sostanza, migliora la qualità del lavoro e contribuisce a mantenere puliti il materiale e la macchina.

Il 4in1 Y-axis Rotary Roller è un accessorio che consente alla macchina di incisione laser di lavorare su oggetti cilindrici o tubolari. La sua struttura rotante permette di posizionare e far ruotare l’oggetto attorno all’asse Y durante il processo di incisione.

Questa funzionalità è utile per personalizzare oggetti come bicchieri, bottiglie o altri articoli cilindrici, consentendo di creare incisioni o marcature su tutta la superficie in modo uniforme.

Swiitol C24 Pro 24W si distingue per la sua potenza superiore alla media, con un modulo laser da 24 Watt che consente tagli più profondi e con meno passaggi, raggiungendo una potenza complessiva di 120 Watt.

Può tagliare materiali come tavole in legno di balsa da 10 mm, fogli di compensato in legno di tiglio da 5 mm e pannelli in acrilico nero da 12 mm. Sorprendentemente, può persino incidere l’acciaio inox riproducendo oltre 256 colori, permettendo la creazione di opere d’arte uniche.

L’area disponibile per le incisioni è di massimo 40 x 40 centimetri, e la macchina può raggiungere una velocità massima di 30.000 millimetri al secondo, con un punto laser di alta precisione di 0,1 mm.

La struttura robusta interamente in metallo facilita la messa a fuoco tramite una rotella meccanica, e in caso di emergenza è presente un pulsante rosso di stop per interrompere immediatamente l’operazione.

È possibile controllare la macchina anche tramite un’app per smartphone e collegarla direttamente a computer Windows utilizzando il software LaserGRBL o a Mac con LightBurn, elaborando file di vari formati, tra cui BMP, JPG, PNG e DXF.

La macchina viene consegnata da assemblare, ma il processo è semplice grazie alle istruzioni incluse, e gli ingombri finali sono contenuti (circa 65 x 57 x 22 centimetri).

Il Swiitol C24 Pro 24W Laser Engraver, completo di Air Assist Pump e 4in1 Y-axis Rotary Roller, è dotato di un tavolo di lavoro Honeycomb di 400×400 mm. Attualmente in promozione, offre uno sconto del 34% con un codice extra.

Utilizzando il codice SW202450, è possibile ottenere ulteriori 50 dollari di sconto per acquisti superiori a 500 dollari. Il prezzo finale, grazie a questa offerta, si attesta a 510,57 euro.

La spedizione è gratuita e avviene in 3-5 giorni lavorativi poiché i magazzini si trovano in Europa. È possibile pagare anche tramite PayPal, garantendo la protezione degli acquisti PayPal.

L’offerta è limitata alle scorte disponibili, e per ulteriori dettagli su costi, tempi di spedizione e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore. Le immagini presenti sono fornite dall’inserzionista.

L’offerta è valida fino al primo marzo; chi fosse interessato può cliccare sul seguente link per visionare tutte le offerte di Swiitol.