AUN A30, video proiettore portatile per cinema ovunque a soli 41 €

Se avete un’ampia parete bianca o lo spazio per stenderci un telo all’occorrenza, non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso su AUN A30, un video proiettore che vi permette di trasformare film, carrellate di foto in famiglia e partite alla PlayStation in un evento completamente immersivo e coinvolgente.

Il maggiore punto di forza è dato dall’effetto cinema garantito nonostante le ridotte dimensioni del videoproiettore, che si attesta intorno ai 16 x 12 x 6 centimetri.

Secondo la scheda tecnica è in grado di produrre proiezioni fino a 80 pollici di diagonale a una distanza di circa 3 metri, partendo da appena mezzo metro per 13 pollici, anche se l’azienda consiglia di stare tra i 30 e i 60 pollici (2 metri di distanza) per risultati ottimali.

La risoluzione è SD a 800 x 480 pixel, ottima per l’intrattenimento occasionale in famiglia, specie al prezzo per cui è proposto in queste ore.

Altro punto a favore è le varie opzioni di connettività: c’è infatti una presa USB-A per poter leggere i file direttamente da una chiavetta, lo slot microSD per la lettura da schede di questo formato, e l’HDMI per collegare PC, Fire TV Stick, console di gioco e via dicendo.

C’è anche l’uscita jack da 3,5 millimetri per collegare un impianto audio esterno.

Consuma intorno ai 60 Watt e la messa a fuoco è manuale (si gestisce tramite la rotella frontale), ed è testato per durare oltre 30.000 ore, il che vuol dire 27 anni di vita con una media di 3 ore di utilizzo giornaliero.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 144,43 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 71% andando a spendere soltanto 40,97 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

