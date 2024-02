Frame, gli occhiali con l’AI integrata

Brilliant Labs, una startup di Singapore fondata da Bobak Tavangar (un ex programmatore di Apple) ha annunciato Frame, quelli che vengono definiti i primi occhiali con integrato un assistente AI multimodale, “la reinvenzione degli occhiali per l’era dell’intelligenza artificiale”.

I Frame permettono di navigare e interagire con il mondo fisico tramite un agente di AI generativa multimodale che può mostrare immagini sovrappostea quelle reali con la Realtà Aumentata; all’assistente integrato e sempre attivo “Noa” è possibile porre domande del tipo cosa c’è di fronte a noi, qual è il contenuto calorico del cibo che abbiamo davanti, tradurre una scritta in lingua straniera e ottenere risposte sfruttando GPT-4V per le query visive, Stable Diffusion per la generazione di immagini e Perplexity AI come motore di ricerca conversazionale.

L’integrazione con Perplexity, permette di rispondere a qualsiasi domanda, offrendo funzionalità in grado di rivaleggiare con Google (l modello linguistico attinge alle informazioni di cui ha bisogno sul web).

I Frame (qui i dettagli) ricordano volutamente occhiali vecchio stile che indossavano Steve Jobs, John Lennon e Gandhi; pesano 39 grammi, integrano due lenti AR (è anche possibile usare lenti graduate, frutto della collaborazione con AddOptics) alimentate da pannelli Micro OLED, unità inerziale con 6 gradi di libertà, microfono, fotocamera e batterie (collocate nella parte terminale delle stanghette) che si ricaricano con un adattatore arancione (“Mr Power”) a forma di naso da agganciare sul ponte degli occhiali.

I Frame non permettono di catturare immagini e video, ma sensori dedicati consentono di far capire all’AI degli occhiali cosa ha davanti e rispondere di conseguenza a domande del tipo: “Da questo menù cosa consiglieresti per chi è vegano?”.

L’autonomia è indicata in un giorno. L’assistente vocale accede in realtà a ChatGPT su iOS o Android.

I Frame possono essere pre-ordinati ora per 349$ con spedizione ad aprile. L’accesso alle funzionalità di intelligenza artificiale è gratuito ma con limitazioni giornaliere; un abbonamento a pagamento, senza limitazione, sarà disponibile successivamente.

