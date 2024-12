ChatGPT Search, la ricerca intelligente diventa gratis per tutti

Pubblicità

Vanno bene i chatbot sempre più avanzati, ma ora con le sorprese di Natale di OpenAI gli utenti di tutto il mondo ottengono gratis l’accesso a ChatGPT Search, anche questa una funzionalità finora riservata agli abbonati a pagamento e, prima ancora, con accesso solo tramite lista di attesa.

Annunciata per la prima volta a luglio e rilasciata in autunno, con ChatGPT Search il modello AI più celebre al mondo è in grado di accedere alle fonti di informazioni su Internet. In questo modo è in grado di offrire all’utente risposte più complete con dati aggiornati in svariati campi, inclusi finanza e borsa, viaggi e meteo e moltissimo altro ancora.

Grazie all’ultimo annuncio di OpenAI l’unico requisito per poter utilizzare ChatGPT Search è quello di creare un account OpenAI. Diventa quindi gratis per tutti, ma la disponibilità nei vari paesi potrebbe richiedere anche alcuni mesi, come precisa lo sviluppatore.

Nel corso del calendario dell’Avvento in salsa intelligenza artificiale abbiamo imparato che le piccole e grandi sorprese OpenAI non arrivano mai da sole.

Nel caso di ChatGPT Search arriva in abbinamento insieme ad Advanced Voice, la modalità voce avanzata che interpreta direttamente l’audio della richiesta dell’utente, per poi fornire una risposta con parlato molto più colloquiale e tono empatico. Più che parlare con un assistete vocale tradizionale, si ha l’impressione di una chiacchierata tra colleghi o amici.

Così le ricerche intelligenti si possono gestire tramite input vocali oppure, quando si preferiscono tastiera e mouse, anche forzando la ricerca su Internet tramite l’icona dedicata posizionata nel campo di inserimento delle domande. Non mancano miglioramenti delle prestazioni e ottimizzazioni varie, incluse per dispositivi mobile.

