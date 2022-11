Auricolari OPPO Enco X2 scontati a 119 euro per il Black Friday

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari wireless, vere e proprie alternative ad AirPods Pro, OPPO Enco X2 è la soluzione ideale. Al momento, per il Black Friday 2022, vengono proposte su Amazon a 119 euro, anziché 199 euro. Peraltro, si possono acquistare in 5 rate senza interessi e senza finanziamento.

I nuovi auricolari di OPPO sono dotati del sistema acustico Super Dynamic Balance Enhanced Engine (SuperDBEE), dotati anche della certificazione Hi-Res Audio Wireless, oltre che della Low Latency High-Definition Audio Codec (LHDC) 4.0 e di una soluzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) a frequenza ultra-larga.

OPPO Enco X2 presentano doppi driver coassiali, in cui l’unità dei bassi da 0,0095 mm adotta un sistema di vibrazione a ultrasuoni a bassa distorsione ultra-transiente, utilizzato insieme a un diaframma in polimero a cristalli liquidi (LCP) fuso in solvente dorato e bobine vocali DCAA da 0,033 mm ad alta precisione. Questa struttura risulta più leggera del 31%, con il diaframma LCP che offre una risposta istantanea ai transienti e distorsioni bassissime per un’esperienza di ascolto autentica e di alta qualità.

OPPO Enco X2 presentano anche un’ottimizzazione della struttura del chip DAC nel System-On-Chip (SOC) e supportano inoltre il protocollo di trasmissione LHDC 4.0, per una velocità di trasmissione e che permette agli utenti di godere di un’esperienza paragonabile alle cuffie Hi-Fi cablate.

Come già anticipati, sono dotati di cancellazione attiva del rumore. Peraltro, OPPO Enco X2 sono in grado di adattare la curva di controllo del rumore alla struttura del canale uditivo di ciascun utente. Inoltre, ereditano anche l’ANC adattivo, una caratteristica che permette di cambiare istantaneamente i livelli di cancellazione del rumore in base all’ambiente acustico dell’utente e all’uso.

Solitamente OPPO Enco X2 hanno un listino di 199 euro, ma per il Black Friday 2022 in corso si possono cquistare a 119 euro su Amazon, cliccando direttamente a questo indirizzo.