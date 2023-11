Amazon Drive chiude ma i file degli utenti ci sono ancora

La fine era già stata anticipata a gennaio, da quando non è stato più possibile effettuare upload dei file su Amazon Drive: ora il servizio di spazio cloud chiude e cesserà di funzionare il 31 dicembre 2023.

Per questa ragione il colosso dell’e-commerce avvisa gli utenti che stanno ancora utilizzando Amazon Drive. In realtà non occorre fare nulla perché in automatico file, cartelle e documenti conservati in Amazon Drive risulteranno ancora disponibili all’interno di Amazon Photos.

La società spiega che pur essendo due servizi distinti in pratica Drive e Photos hanno accesso agli stessi file. Chi desidera conservare i documenti memorizzati nel cloud di Amazon Drive non deve cancellarli e non deve fare nulla: li ritroverà in Amazon Photos.

Fino al 31 dicembre 2023 è possibile visualizzare e scaricare i file tramite l’app Amazon Drive per iPhone e Android: dopo tale data gli utenti potranno continuare ad accedere ai documenti tramite Amazon Photos.

Anche l’app per dispositivi mobile non verrà più aggiornata ed è già stata rimossa sia da App Store di Apple che da Google Play Store.

Amazon Photos spazio cloud illimitato per le foto incluso in Amazon Prime

Ricordiamo che gli abbonati ad Amazon Prime possono utilizzare il servizio Amazon Photos per conservare nel cloud senza limiti di spazio tutte le proprie fotografie digitali. Tutto questo anche per le fotografie in alta risoluzione e senza spese ulteriori perché è già incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime.

Per i video invece lo spazio di archiviazione cloud gratuito e incluso è di 5 GB. Chi desidera più spazio per conservare video digitali può scegliere tra diversi piani di abbonamento che partono da 1,99 euro al mese per 100 GB di spazio cloud.

Il piano ta 1 TB di spazio cloud costa 9,99 euro al mese, mentre quello da 2TB costa 19,99 euro al mese. Il 15 novembre Amazon ha attivato in Italia il servizio di videogiochi in streaming Luna.

Dal 2024 la pubblicità arriverà in Amazon Prime Video: per toglierà si dovrà pagare.