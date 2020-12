Avidsen Bamboo è il campanello ecologico senza fili e senza pile

Avidsen, specializzata nello sviluppo di sistemi elettronici e digitali per la casa, lancia sul mercato italiano Bamboo, il primo campanello ecologico con suoneria: senza fili, senza pile, con copertura in bambù riciclabile e corpo in plastica riciclata.

Dal design essenziale e ispirato allo stile scandinavo, il modello si adatta a tutti gli stili di arredo. I materiali utilizzati e la tecnologia senza fili di Avidsen consentono di ridurre l’impatto ambientale, così come la confezione in cartone, proveniente da foreste gestite in maniera ecosostenibile. La parte anteriore è realizzata in bambù, mentre le parti in plastica sono ottenute da materiale riciclato al 100%.

La soluzione è di facile utilizzo e, per enfatizzare ulteriormente lo spirito eco-friendly del prodotto, il pulsante di chiamata funziona senza pile e senza fili. La tecnologia utilizzata è denominata Kinetic: l’energia meccanica generata dalla pressione del pulsante è convertita in energia elettrica ed è sufficiente per inviare un segnale radio al campanello e attivare così la suoneria.

Il circuito elettronico a basso consumo del campanello permette di ridurre al minimo l’impatto ambientale. L’installazione è velocissima e non richiede nessuna regolazione, perché il pulsante di chiamata e il campanello sono già associati. Avidesen Bamboo è compatibile con tutte le abitazioni: la portata di 150m in campo libero offre al prodotto un grande vantaggio rispetto alle soluzioni standard disponibili sul mercato. Il campanello si collega direttamente a una presa da 230V.

Avidsen Bamboo è certificato con un indice di protezione IP44 e offre una portata massima di 150 metri in campo libero tra pulsante di chiamata e campanello. Mette a disposizione 32 suonerie tra cui scegliere, tasto di regolazione del volume, porta etichette per il nome e indicatore LED. È già disponibile e può essere acquistato sul sito del costruttore al prezzo di listino di 29,90 euro e anche da questa pagina di Amazon al prezzo di 35,48 euro.

Per tutti gli articoli e le notizie di macitynet che parlano di casa smart, dispositivi connessi e intelligenti, risparmio energetico e in generale di domotica e tecnologie green è disponibile la sezione dedicata del nostro sito CasaVerdeSmart.