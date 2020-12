Duo MagSafe forse arriva giusto in tempo per Natale

I preordini di Duo MagSafe per ricaricare sia iPhone che Apple Watch sono stati appena lanciati e potrebbe arrivare giusto in tempo per Natale. Non da Apple però, che lo ha già inserito nel proprio catalogo ma senza data di arrivo e senza possibilità di preordinarlo, bensì da un rivenditore svizzero che ne promette la consegna – per chi, nel Paese, lo compra nel momento in cui scriviamo – tra il 16 e il 23 dicembre. Insomma, gli svizzeri che vogliono regalarsei Duo MagSafe per Natale, ora possono. Ma tutti gli altri?

Una prima indicazione del suo debutto la avevamo avuta nei primi giorni del mese scorso, quando abbiamo scoperto che il caricatore aveva appena superato il test di conformità della NRRA coreana. Ci si aspettava qualche indicazione in più con il lancio dei preordini degli iPhone 12 mini e Pro Max, lo scorso 6 novembre, ma alla fine non c’è stato alcun cenno neppure durante l’evento di presentazione dei primi Mac con Apple Silicon, avvenuto pochi giorni dopo.

Insomma, Apple ce l’ha presentato a settembre insieme agli iPhone come soluzione di continuità per una ricarica wireless non solo sicura, ma anche il doppio più veloce rispetto a quella offerta dagli altri caricatori senza fili certificati Qi. Ma ad oggi sul sito ufficiale si può comprare soltanto la versione mono. Il modello Duo MagSafe infatti non solo ricarica gli iPhone della serie 12 tramite la piastra con sistema MagSafe ma incorpora anche un secondo caricatore per Apple Watch, permettendo quindi di usare un solo alimentatore per ricaricare i due dispositivi contemporaneamente.

Questa soluzione, definita «Pratica ma costosa» dai primi utenti che hanno avuto la possibilità di provarlo in anteprima, non è ancora disponibile in commercio, ma ormai potrebbe essere questione di giorni. Ci aspettiamo infatti che Apple lo renda disponibile negli Apple Store (quantomeno quello online) nel giro di alcuni giorni, o qualche settimana al massimo. Alla peggio, se così non fosse, che la pagina di acquisto su Galaxus venga almeno chiusa quanto prima. Stando a quanto indicato dal rivenditore in Svizzera Duo MagSafe potrebbe arrivare in commercio il 21 dicembre, quindi giusto in tempo per Natale.

Questo infatti, come detto, è un negozio che vende diversi dispositivi elettronici, compresi quelli di Apple. Non è un rivenditore qualunque perché per altro è uno di quelli autorizzati da Apple, quindi il fatto che Duo MagSafe sia appena comparso tra le sue pagine con la possibilità di preordinarlo adesso e riceverlo entro Natale, non sembra essere affatto una svista: piuttosto, lascia ben sperare che possa accadere presto lo stesso anche nei canali tradizionali.

Ricordiamo che Duo MagSafe non raggiunge la massima potenza di ricarica wireless possibile con gli iPhone 12: ne abbiamo parlato in questo articolo. Tutto quello che c’è da sapere sui terminali Apple di ultima generazione è riassunto qui. Sulle pagine di macitynet trovate anche le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12, 12 mini e anche 12 Pro Max.