Con AVM Fritz!OS 8 oltre 60 funzioni e migliorie per la rete di casa

AVM ha annunciato la disponibilità del nuovo FRITZ!OS 8 e riferisce di oltre 60 nuove funzionalità e miglioramenti per tutti i prodotti del marchio. L’aggiornamento gratuito permette agli utenti di sfruttare nuove visualizzazioni grafiche dell’utilizzo di Internet e Wi-Fi, nonché una migliore identificazione dei vari dispositivi presenti nella rete domestica e in quella degli ospiti.

È possibile configurare un maggior numero di scenari per la smart home. L’accesso VPN con WireGuard è ora disponibile anche per i dati IPv6. La configurazione dei prodotti FRITZ! è ancora più semplice grazie a MyFRITZ!App. Secondo il produttore, FRITZ!OS 8 aumenta la sicurezza e la stabilità di tutti i prodotti FRITZ!Box.

FRITZ!OS 8 (qui i dettagli) è disponibile subito per il FRITZ!Box 7590 AX. Nelle prossime settimane sarà possibile utilizzare la nuova versione di FRITZ!OS 8 su altri prodotti della linea FRITZ!. Gli aggiornamenti di FRITZ!OS sono disponibili in automatico o all’interno dell’interfaccia utente del dispositivo.

Online Monitor

Il nuovo Online Monitor informa gli utenti sul consumo dati di ogni dispositivo collegato alla rete, sia in quella domestica che in quella degli ospiti. Gli utenti possono confrontare il traffico dati e distribuire in modo ottimale la velocità di trasmissione.

Mesh overview

Con FRITZ!OS 8 è possibile assegnare nomi e simboli ai dispositivi della rete domestica e della rete ospite. Basta poi un clic per conoscere ulteriori dettagli sulle connessioni LAN tra i singoli dispositivi FRITZ!

Nuovo grafico sull’utilizzo del Wi-Fi nella rete domestica

Quando viene utilizzato di più il Wi-Fi di casa? Un nuovo grafico dedicato ai carichi sulla rete Wi-fi, permette di ottimizzare l’utilizzo del Wi-Fi

VPN con WireGuard, ora anche per connessioni IPv6

WireGuard VPN ora supporta anche la trasmissione di dati IPv6, rendendo più semplice la creazione di connessioni sicure alla rete del FRITZ!Box. FRITZ!OS 8 promette maggiore sicurezza per chi lavora da casa o tramite accesso remoto. Grazie al WireGuard Wizard, le connessioni criptate possono essere configurate su smartphone, notebook o PC utilizzando un codice QR o un software.

Nuove funzioni per la smart home

FRITZ!OS 8 offre nuove funzionalità per la smart home: è possibile impostare la temperatura scelta per i comandi dei radiatori, la luminosità, la saturazione e il colore delle luci. Le impostazioni della temperatura per i comandi dei radiatori possono essere impostate su una temperatura minima e massima. Le routine possono essere attivate anche in base a un orario precedentemente impostato o un orario relativo all’alba e al tramonto.

Più chiamate DECT contemporaneamente

Per gli uffici in cui si effettuano molte telefonate, torna utile la possibilità di effettuare chiamate DECT in parallelo, capacità ora aumentata: è possibile effettuare fino a cinque chiamate in contemporanea e non più solo tre come avveniva in precedenza. Questa funzionalità sarà disponibile per i modelli FRITZ!Box 7590, 7590 AX e 7583.

Configurare il FRITZ!Box con uno smartphone

A partire da FRITZ!OS 8, gli utenti possono configurare un FRITZ!Box utilizzando uno smartphone su cui è installata l’app MyFRITZ!App. L’applicazione per iPhone e Android guida gli utenti passo dopo passo attraverso il processo di installazione. La prima installazione di un FRITZ!Box è ancora più intuitiva grazie all’interfaccia rinnovata. Per configurare un FRITZ!Box basta scaricate l’app MyFRITZ!App, scansionare il codice QR e seguire i passaggi indicati.

