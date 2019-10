Ora le E-bike ed i monopattini Lime si noleggiano a metà prezzo

Gli amanti della mobilità urbana ecosostenibile, ma anche chi vuole districarsi rapidamente tra le vie delle grandi città, possono ora noleggiare monopattini ed e-bike a metà prezzo.

Lo sconto del 50% è valido fino al 5 dicembre e riguarda tutte le corse offerte da Lime, non solo in Italia ma anche in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. L’offerta è dedicata ai clienti N26 Mobile Bank, tuttavia anche gli utenti senza tessera N26 possono aprire un account gratuitamente e godere degli stessi vantaggi.

«Stiamo cercando di reinventare il modo in cui le persone si muovono nelle loro città: siamo entusiasti di collaborare con N26, una società che condivide un primo approccio mobile in uno dei paesi più importanti per noi» ha dichiarato David Richter, Responsabile Commerciale di Lime «Grazie a questa offerta vogliamo permettere alle persone di godere della libertà e della flessibilità della mobilità in modo sostenibile e ancora più conveniente».

N26 e Lime sono due aziende in forte crescita in tutta Europa e con l’obiettivo comune di ridefinire la vita urbana per milioni di persone. Da un lato N26, di cui vi abbiamo già parlato in maniera approfondita nel corso della recensione, facilita la gestione delle finanze ed abbatte i costi delle commissioni negli acquisti esteri, dall’altro Lime sta cercando di reinventare la mobilità urbana attraverso nuove opzioni comuni di micromobility che consentono un viaggio conveniente e sostenibile.

«Riteniamo che il settore bancario debba essere flessibile e trasparente, progettato per supportare senza soluzione di continuità il modo in cui un cliente sceglie di vivere ogni giorno» ha affermato Daniel Calvert, Responsabile Partnership di N26 «Attraverso questa partnership con Lime, N26 offrirà ai clienti vantaggi che riflettono il crescente uso della micromobilità come un’abitudine quotidiana per i nostri clienti».

Nell’annunciare questa promozione, le due aziende colgono l’occasione per ricordare alcune norme da seguire per viaggiare in sicurezza con i monopattini e le e-bike noleggiabili nel nostro paese – qui trovate ulteriori informazioni sulle politiche di sicurezza di Lime e First Ride – come ad esempio indossare il casco, fare un controllo di sicurezza pre-viaggio e guidare in modo sicuro nel pieno rispetto delle regole stradali.