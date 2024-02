Bang e Olufsen veste rosso Ferrari anche nel 2024

Precisione e design danesi si fondono con la grinta della passione italiana: frase di marketing ma veritiera per definire la Collezione Ferrari composta da una serie di prodotti Bang & Olufsen B&O, appositamente riprogettati per richiamare l’inconfondibile design Ferrari attraverso materiali, qualità e colori.

L’iniziativa che vede collaborare il marchio audio danese B&O con il leggendario costruttore italiano di supercar è stata presentata nel mese di agosto dello scorso anno. La collezione Bang & Olufsen Ferrari rimane tuttavia attualissima grazie alla conferma della sponsorizzazione e dalla presenza del marchio danese B&O che spicca sulla coda della monoposto Ferrari SF-24 svelata pochi giorni fa (la vedete in alto su questa pagina).

La vedremo sfrecciare per le piste della stagione di Formula 1 2024, che inizierà il 2 Marzo alle ore 16:00 italiane con il GP Bahrain e terminerà l’8 Dicembre con partenza alle ore 14:00 del GP Abu Dhabi.

Oltre al marchio B&O sulle monoposto, l’azienda sarà visibile al pubblico anche attraverso i suoi prodotti utilizzati dai tecnici e dai meccanici Ferrari.

Tornando alla collezione, sono quattro i prodotti B&O che portano la firma Ferrari: le cuffie over-ear Beoplay H95 (1.299 €) e gli auricolari wireless Beoplay EX (499 €), che potete ammirare anche dalla foto qui sopra; lo speaker impermeabile Beosound Explore (299 €) e l’originale speaker Beosound 2 (4.999 €) a forma conica. Dicono dalla Ferrari:

Bang & Olufsen condivide con noi alcuni punti cardine come la costante ricerca di nuove tecnologie, la passione per le cose belle e l’impiego di soluzioni innovative.

Per le tonalità – spiega Tiina Kierysch, Director of Industrial design and CMF – è stato scelto un rosso moderno e caldo con profonde sfumature ciliegia, combinato all’intramontabile nero e all’alluminio con doppia anodizzazione per la scocca.

È iniziato tutto con una chiacchierata. I nostri designer Bang & Olufsen hanno visitato il team Ferrari a Maranello per condividere le proprie idee. C’è stata una sensazione di stupore reciproco, perché non solo stavamo progettando insieme, ma stavamo fondendo due ricche storie e le stavamo portando verso il futuro.

I prodotti B&O della collezione Ferrari sono disponibili sul sito ufficiale ai prezzi poco sopra indicati. Qui sotto trovate gli stessi articoli nella versione originale ma disponibili presso lo store ufficiale su Amazon.

