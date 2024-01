Baracoda BMind è lo specchio Smart per il benessere mentale al CES 2024

Specchio, servo delle mie brame: chi è il più stressato del reame? È la nostra scherzosa rivisitazione delle celebre frase di Grimilde della favola di Biancaneve per introdurre BMind, il primo specchio Smart al mondo che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per rilevare l’umore e consigliare poi esercizi e meditazioni per migliorarlo.

Questo particolare specchio che si è già avvalso un premio innovazione al CES 2024 per la categoria Casa Smart nasce dal fatto che, secondo l’amministratore delegato di Baracoda, Thomas Serval, «il nostro stato mentale esercita un forte effetto sul nostro benessere fisico», perciò individuarlo e lavorarci su ci consente di «ridefinire la nostra salute preventiva».

Perché di questo si tratta: capire come stiamo ed evitare che un cattivo umore possa rovinarci la giornata o, peggio ancora, il nostro futuro. Nel presentarlo l’azienda parla di gestire lo stress, calmare l’ansia e ridurre l’insonnia, tutto grazie ad un approccio proattivo al benessere che verrebbe incoraggiato dallo specchio stesso.

Il dispositivo si basa sulla consolidata piattaforma CareOS, utilizzabile anche dalle app di terze parti per connettersi allo specchio in modo da mostrare la propria interfaccia al suo interno. Si avvale già di 40 collaborazioni, come ad esempio quella di ThrivePal per creare programmi su misura tramite AI nell’intento di migliorarsi, e di Inclusive Brains, che invece usa l’AI generativa e la combina con la neurofisiologia per percepire lo stato d’animo dell’utente e di conseguenza adattare le sue funzioni in base all’umore in tempo reale.

Nel costruirlo si è pensato molto al suo design per far sì che si potesse adattare facilmente a qualsiasi bagno, perché è lì che va utilizzato, principalmente al mattino quando ci si sveglia e ci si lava i denti.

Tutte le notizie, gli appuntamenti e le notifiche di giornata passano lì anziché dallo schermo dello smartphone, col vantaggio di disporre dei consigli sviluppati dagli algoritmi che interpretano le nostre espressioni e i movimenti del corpo rilevati dalle telecamere nascoste sotto il pannello. È da lì infatti che nascono poi le sessioni di terapia tramite le luci dello specchio, le meditazioni e «gli esercizi di consapevolezza» proposti dalla piattaforma in base a come stiamo.

Baracoda BMind riconosce i gesti, la voce e «rileva le intenzioni», tutti dati questi che vengono raccolti in maniera non invasiva, per poi essere archiviati direttamente sul dispositivo. La loro condivisione infatti – precisano – non avviene se non dietro esplicito consenso dell’utente. Si tratta in ogni caso di un approccio necessario perché la promessa è grande: «frenare sensazioni come la solitudine semplicemente attraverso luci, suoni e immagini».

