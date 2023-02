MacBook Pro 16.2″ in sconto su Amazon, 3111 € invece di 3329

Anche i MacBook Pro 16.2″ con i nuovi processori M2 vanno in sconto. La promozione, lanciata quasi parallelamente a quella del modello da 14″, nella versione da 1 TB che costa 3111 euro invece che 3329 euro.

Si tratta della macchina lanciata qualche settimana e che come principale novità e caratteristica presenta il processore di nuova generazione in versione Pro e Max, una componente che consente a questo MacBook Pro di eccellere in tutti i campi professionali in particolare codifica di file multimediali, foto e video editing.

Come abbiamo già scritto la CPU unita ad una GPU ad altissime prestazioni offre un incremento di velocità rispetto ai modelli M1 intorno al 20%. Il punto di forza dei MacBook Pro 16.” è però probabilmente l’autonomia. Si parla di quasi 22 ore, qualche cosa di mai visto nel campi dei Mac e anche dei PC

Ecco qui di seguito come Apple descrive questa macchina.

Spettacolare display Liquid Retina XDR da 16″ con gamma dinamica e contrasto estremi

Chip M2 Pro: velocità e potenza eccezionali

CPU 12-core fino al 20% più veloce, per sfrecciare come mai prima d’ora anche con i flussi di lavoro più impegnativi

GPU 19-core per una grafica fino al 30% più scattante nelle app e nei giochi più complessi

Fino a 96GB di memoria unificata, così tutto quello che fai è rapido e fluido

Fino a 22 ore di autonomia

1TB di archiviazione SSD ultraveloce, per aprire app e file all’istante

Videocamera FaceTime HD a 1080p

Sistema audio a sei altoparlanti con woofer force cancelling

Tre microfoni in array di qualità professionale che rilevano la tua voce con più precisione

Il MacBook Pro 16.2 in sconto è la versione con CPU 12-core e GPU 19‑core, 16GB di Memoria unificata, disc da un 1TB. La riduzione di prezzo è del 7%; il che significa 218 euro in meno del prezzo praticato da Apple.

Amazon oltre al resto non solo vi spedisce subito la macchina e vi consente di restituirla “senza questioni” entro 30 giorni ma vi dà anche la possibilità di pagarla in cinque rate senza interessi e senza garanzie.

Click qui per comprare