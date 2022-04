Bare Feats, addio al fondatore del sito di benchmark Apple

Bare Feats – un sito noto a vari utenti Mac per benchmark di tutti i tipi sulle varie macchine presentate nel corso degli anni da Apple – non è più aggiornato da tempo e il motivo è che il suo fondatore, Robert Arthur ‘Rob ART’ Morgan, è deceduto.

La famiglia riferisce che Morgan si è occupato dei computer Apple negli ultimi 30 anni riportando elementi “nudi e crudi” (da qui il nome Bare Feats) testando dischi rigidi, unità SSD, schede video e una marea di altri accessori, indicando sempre i suoi preziosi grafici di riferimento.

Robert Arthur Morgan era nato nel mese di agosto del 1944 a Puunene (una delle isole dell’arcipelago delle Hawaii), si diplomò alla Kalani High School (Honolulu), aveva conseguito un baccalaureato in psicologia presso la California Baptist University e un Master in educazione religiosa al Golden Gate Baptist Theological Seminary. Aveva prestato servizio come ministero pastorale in chiese della California e Honolulu (Hawaii). Tra le sue attività ricreative – riferisce la famiglia – anche quelle di vignettista e cabarettista.

Con la chiusura di Bare Feats (il sito era curato direttamente da rob-ART Morgan e non aveva altri collaboratori) si perde un riferimento in rete che offriva grafici con valutazioni semplici e rapide, utili nella scelta di determinate configurazioni rispetto ad altre. Anche il nostro sito ha citato spesso i benchmark puntualissimi ed accurati di un sito che era considerato un punto di riferimento per gli utenti Mac di lunga data.

