Batman Day 2023, le attività per celebrare il supereroe DC

Il 16 settembre i fan di tutto il mondo si riuniscono per festeggiare il Batman Day e celebrare il loro amore per il supereroe DC, uno dei personaggi più iconici e longevi della cultura popolare.

Per onorare questa tradizione annuale, DC e Warner Bros. Discovery, insieme ad alcuni dei importanti partner, hanno ideato attività, iniziative, e lanci di prodotto dedicati al protettore di Gotham City.

Il Batman Day 2023 porterà alla luce in tutto il mondo alcuni tra i più iconici Team-Up di Batman: amici, alleati o pericolosi avversari, i fan potranno celebrare l’universo del Cavaliere Oscuro attraverso i personaggi che, insieme a Batman, lo hanno reso così memorabile.

Il 16 e il 17 settembre, presso il Maximo Shopping Center di Roma, verrà installata un’area celebrativa dedicata a Batman e al suo più fedele alleato: Robin. All’interno dell’area saranno presenti diverse grafiche per realizzare foto e video all’interno del mondo di Batman: dal Bat-Segnale allo skyline di Gotham City, ogni fan avrà l’occasione di immergersi tra gli elementi più iconici del Cavaliere Oscuro. L’area includerà anche delle grafiche celebrative del dinamico duo: Batman e Robin. Oltre ad una statua a grandezza naturale di una delle versioni più amate e apprezzate di Batman viste al cinema.

Boomerang (canale 609 di Sky) celebra il Batman Day con un intero weekend – il 16 e 17 settembre – che vedrà la serie Batwheels protagonista assoluta del canale. Batwheels è il nuovo show DC dedicato al target prescolare con protagonisti Batman, Robin e Batgirl. La serie, all’insegna dell’action e dell’avventura, combina due degli elementi più amati dai bambini: i supereroi e le macchine. Lo show ruota attorno ad una squadra di giovani veicoli superpotenti che difendono Gotham City dal crimine insieme ad una schiera di iconici eroi DC. Dal 30 ottobre Batwheels approderà in esclusiva Prima TV free su Cartoonito (canale 46 del DTT).

Per celebrare Batman nel mese di settembre, Sky lancerà in Italia una nuova edizione del pop-up channel SKY CINEMA BATMAN, dal 25 al 30 settembre. Il canale programmerà: The Batman con Robert Pattinson, la trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, e gli iconici film di Batman di Tim Burton (Batman, Batman Returns) e Joel Schumacher (Batman Forever, Batman and Robin). Tutti i film saranno anche disponibili su NOW.

Warner Bros. Games e DC hanno recentemente annunciato Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch, già disponibile per il pre-order. Una raccolta dei videogiochi di Rocksteady Studios che unisce Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, e Batman: Arkham Knight in un unico pacchetto. Batman: Arkham Trilogy sarà disponibile a partire dal 13 ottobre 2023 per Nintendo Switch e includerà tutti i contenuti scaricabili (DLC) pubblicati finora per ciascuno dei tre giochi. La trilogia per Nintendo Switch è sviluppata da Turn Me Up Games.

L’appuntamento con il Batman Day si rinnova anche con novità a fumetti. Tra i titoli che arriveranno sugli scaffali per celebrare il difensore di Gotham City, Panini Comics propone un volume speciale pensato per festeggiare la ricorrenza: Batman Day 2023: Amici e nemici. Con amici e “ospiti d’eccezione” di Gotham City a supportare il Cavaliere Oscuro, il fil rouge dei racconti contenuti in questa antologia da collezione è il team-up, ovvero il tema portante dell’edizione 2023 del Batman Day. In esclusiva per l’Italia, Batman Day 2023: Amici e nemici sarà disponibile anche con una cover variant disegnata da Antonio Fuso con un protagonista d’eccezione accanto al Cavaliere Oscuro: il rapper e produttore discografico Hell Raton volto della collezione Kappa dedicata a Batman.

Sabato 16 settembre debutta in Italia per Panini Comics anche il primo numero di Batman: Il gargoyle di Gotham, nuova e attesa serie DC/Black Label ad opera del fumettista Rafael Grampá, composta da 4 numeri con uscita a cadenza bimestrale.

Kappa ha annunciato la collaborazione con Warner dedicata a Batman, con una collezione unisex in due pacchetti: il primo con l’iconica 222 Banda. Felpa t-shirt e pantalone con logo all over Kappa e Batman. Il secondo comprende felpe e t-shirt oversize con stampe grafiche sul retro, prese direttamente dall’archivio Warner. Entrambi i pacchetti vengono proposti in tre varianti colore: panna, grigio e viola.

La collezione Kappa x Batman sarà in vendita a partire dal 16 Settembre 2023 sul sito di Kappa e negli store multibrand e Robe di Kappa.

Il Batman Day arriva anche su eBay: fino al 24 settembre sarà live uno store ufficiale dedicato al Cavaliere Oscuro e al mondo DC. L’offerta dello store sul marketplace include una selezione di novità e prodotti da collezione, dalle statue in resina in scala 1.10 di Iron Studios alle statuette Funko POP – alcune in edizione limitata – passando per i playset Lego. Inoltre, sarà possibile acquistare una raccolta di titoli home video incentrati sull’eroe mascherato, alcuni dei quali in steelbook o packaging speciale. Lo store su eBay ospiterà uno spazio dedicato alla community di Batman, dove i fan potranno acquistare pezzi introvabili per arricchire la loro collezione di memorabilia.

So.Di.Co, con il brand Naturaverde KIDS dedicato a prodotti per la cura e le bellezza della famiglia e dei più piccoli, firma la nuova linea Batman: quattro referenze tra cui Doccia Shampoo con Estratto di Tè verde BIO.

Il Gruppo Nestlé inaugura la collaborazione tra i brand Nesquik e DC, con il lancio di una promozione per festeggiare il back to school 2023. Acquistando uno dei prodotti Nesquik sarà possibile partecipare a “Vinci lo smartwatch dei tuoi supereroi”, che mette in palio ogni giorno smartwatch per bambini. Come premio finale è previsto un viaggio per tutta la famiglia al parco divertimenti Parque Warner di Madrid