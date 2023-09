Galaxy Ring previsto in arrivo con Galaxy S24

Apple ha ottenuto il suo primo brevetto per un anello smart nell’ottobre del 2015, mentre il primo brevetto simile per Samsung è emerso nel dicembre 2015. Nel gennaio 2023, Samsung ha ottenuto un secondo brevetto per un anello intelligente, mentre a luglio si è scoperto che Samsung stava lavorando allo sviluppo di questo dispositivo con un fornitore giapponese.

Nelle scorse ore, il leaker Ice Universe ha scritto sul suo sito Weibo che l’anello intelligente di Samsung arriverà al lancio del Galaxy S24 il 24 gennaio prossimo.

Sulla scorta di questo, Patently Apple ha scoperto una domanda di registrazione del marchio 4020230032679, presentata all’Ufficio brevetti, come visibile nella schermata sottostante.

Il contesto in questa domanda di registrazione del marchio è cristallino nel senso che si riferisce direttamente a un prodotto Galaxy. Non si sa se la domanda possa riferirsi proprio a S24 di prossima generazione, ma è verosimile che possa trattarsi di qualcos’altro.

Per inciso, l’Ufficio dei Marchi Coreano indica che Samsung ha anche presentato domanda per una serie di altri marchi correlati ad anelli smart nel 2021 e nel 2022, così intitolati: Iris Ring (due domande), Dual Ring, Triple Ring e Oval Ring.

I brevetti di Samsung offrono una vasta gamma di dispositivi possibili con cui potrebbe funzionare il Galaxy Ring, compresi smartphone, tablet, TV, visori XR e PC. L’anello potrebbe anche funzionare con dispositivi domestici, come il controllo di lampade, tende e così via, oltre a funzionare con app per la salute.

Se fosse vero, il 2024 si prospetterebbe come un anno di nascita di nuovi dispositivi, dagli anelli smart ai tablet-notebook ibridi e naturalmente, Vision Pro, lo Spatial Computer di Apple di prima generazione.

Sebbene Samsung possa anticipare Apple sul mercato con un anello intelligente nel 2024, sappiamo che Apple ha molti brevetti per un possibile futuro anello intelligente.