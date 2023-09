Apple Store fuori servizio in attesa degli iPhone 15

Manca ormai poco alla presentazione Apple più importante dell’anno, il keynote intitolato Wonderlust – in italiano Voglia di meraviglia – durante il quale saranno presentati i terminali di nuova generazione iPhone 15 e molte altre novità ancora: come da tabella di marcia gli Apple Store di tutto il mondo risultano fuori servizio.

Si tratta della procedura standard di Cupertino: i siti web di Apple nei vari paesi risultano sempre accessibili, ad eccezione del negozi online Apple Store. La possibilità di navigare e acquistare tornerà disponibile non appena Apple avrà completato l’evento di presentazione.

Quando gli Apple Store online torneranno disponibili a fine evento, sarà possibile consultare tutti i dettagli di iPhone 15, atteso nei due modelli standard iPhone 15 e 15 Plus, oltre ai due modelli Pro, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: per quest’anno sembra che non verrà impiegato il nome Ultra per il modello top.

Nella presentazione non ci saranno solamente i nuovi iPhone 2023, ma anche la nuova gamma Apple Watch 9, sia i modelli standard che quello economico SE oltre ad Apple Watch Ultra di seconda generazione. In questo articolo di macityent trovate tutto quello che c’è da sapere su tutti i nuovi modelli in arrivo.

Durante la presentazione i dirigenti Apple annunceranno anche le date di rilascio ufficiali delle nuove versioni di iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 e macOS Sonoma.

Senza contare gli accessori originali Apple, senza impiego della pelle e con nuovo tessuto sintetivo per tutti i nuovi dispositivi, novità software e possibilità sorprese all’ultimo minuto. Tutto quello che Apple presenterà stasera in questo articolo.

Presentazione Apple Wonderlust iPhone 15, la diretta di macitynet

Macitynet seguirà l’evento Apple Wonderlust, in italiano voglia di meraviglia, di martedì 12 settembre per offrire ai lettori la trascrizione in diretta in italiano di tutte le novità presentate sul palco dello Steve Jobs Theater in Apple Park a Cupertino.

L’appuntamento con la diretta di macitynet è per le 18,30 da questa pagina con i commenti dei lettori e della redazione: alle 19 i commenti dei lettori saranno disattivati per lasciare spazio a iPhone 15. Non solo iPhone: tutte le novità in arrivo in questo articolo.